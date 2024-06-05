России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН. Программа помогает снабжать едой голодающие страны, на долю России приходилось около 20% объемов поставок

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь — ее поставщиком Россия была на протяжении последних 20 лет.

О проблемах, которые начались в этом году у компаний, поставлявших продовольствие по этим тендерам, рассказал РБК один из сотрудничавших с организацией участников рынка. Со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП ООН российских экспортеров столкнулись, в частности, мукомолы. Об этом в мае 2024 года сообщила компания «Русские мельницы» (входит в «Грейн Холдинг») в письме президенту «Опоры России» Александру Калинину. Завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку «в больших количествах», а сейчас наблюдает снижение интереса к экспортным поставкам товаров российского происхождения по линии ВПП ООН, следует из письма, с копией которого ознакомился РБК. Калинин в разговоре с РБК уточнил, что ему известно о проблемах у российских поставщиков ВПП ООН, не раскрывая деталей. В «Русских мельницах» и «Грейн Холдинге» на запрос на момент публикации не ответили.

То, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия, подтвердила и Диляра Равилова-Боровик, заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме (ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и ИФАД — Международный фонд сельскохозяйственного развития).

В пресс-службе самой Всемирной продовольственной программы сообщили, что получили запрос РБК и пообещали прокомментировать его после уточнения информации.

О каких ограничениях идет речь

В последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН, говорит собеседник РБК среди ее партнеров. Высокая доля России в объеме поставок была обусловлена, по его словам, тем, что продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков, и это позволяло снабжать большее количество голодающих. Основными получателями российского продовольствия по линии ВПП ООН исторически были наиболее гуманитарно уязвимые страны такие как Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

«Тем не менее, в последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете», — говорит собеседник РБК.

Российские партнеры ВПП ООН сталкиваются прежде всего с ограничениями по принципу страны происхождения товара. «В последние месяцы стало нормой, что товар российского происхождения — а мы в тендерной заявке обязаны это указывать — в принципе не допускается», — рассказал РБК Дмитрий Сухов, руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air. (крупнейший российский поставщик ВПП ООН). Приглашения на некоторые тендеры российским поставщикам и вовсе перестали приходить, хотя поставщикам из других стран они приходят, утверждает Сухов. Кроме этого, по его словам, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум, хотя товар во время производства и погрузки на каждом этапе проверялся инспекторами, нанятыми ВПП ООН и успешно проходил все лабораторные тесты.

Что такое Всемирная продовольственная программа ООН Всемирная продовольственная программ была создана в 1961 году как совместный проект ООН и ФАО. Изначально программа была экспериментальным проектом по борьбе с голодом и нищетой в мире, а затем ее продолжили на постоянной основе. Сейчас ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация. Она работает более чем в 120 странах, доставляя жизненно важные продукты питания людям, оказавшимся в бедственном положении. В первую очередь речь идет о странах с низким уровнем дохода на душу населения, испытывающих хронический дефицит продовольствия, а также жертвах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. «Конфликты, изменение климата, бедствия, неравенство и, совсем недавняя пандемия COVID-19 означают, что каждый девятый человек в мире по-прежнему ложится спать голодным, а голод угрожает миллионам», — говорится на сайте организации. Для того, чтобы накормить этих людей, организации требуется ежегодно около $15 млрд руб. финансирования. Деятельность ВВП финансируется за счет добровольных взносов доноров — правительств, организаций, корпораций и частных лиц, указано на ее сайте. Согласно последним доступным данным, в 2022 году общий взнос в организацию составил около $14,2 млрд. Среди крупнейших стран-доноров США ($7,2 млрд), Германия ($1,7 млрд) и ЕС ($698,2 млн).

Россия участвует в ВПП ООН с 2002 года: тогда был подписан первый меморандум о начале сотрудничества в гуманитарных целях. Все эти годы у России были прочные и стабильные позиции как партнера организации — работа велась как по линии государства, так и по линии конкретных компаний-поставщиков, рассказывает заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме. По линии правительства Россия вносила средства в бюджет организации, а отечественные компании участвовали в тендерах ВПП на поставку продовольствия. За 2022 год Россия перечислила на нужды программы $30,5 млн, войдя в число 30 крупнейших доноров. Денежные средства в рамках программы направляются в более чем 27 стран мира, такие как Таджикистан, Киргизия, Армения, Афганистан, Судан, Сомали и Зимбабве и другие.

В свою очередь, продовольствие от российских поставщиков в рамках миссии ВПП всегда очень высоко ценилось. Это происходило в силу двух причин, поясняет Равилова-Боровик: «Во-первых, это высокое качество. Во-вторых, российские поставщики могли предложить конкурентные цены в рамках тендера». Позиции российских поставщиков особенно устойчивы в традиционных группах товаров. «Это мука, в том числе витаминизированная, горох и растительное масло. В странах, где есть угроза голода, не идет речь о поставках расширенной продовольственной корзины. Туда поставляется так называемый базовый набор, который позволяет людям не умереть от голода», — поясняет собеседница РБК.

Кто и зачем вводит ограничения

Первые сигналы от российских поставщиков о том, что их не допускают к участию в некоторых тендерах на поставку продовольствия, начали поступать несколько месяцев назад, рассказывает заместитель постоянного представителя России при ВПП. «Конечно, такое развитие ситуации не может не беспокоить. Мы стали интересоваться, в чем проблема», — говорит Равилова-Боровик.

Основная часть закупок продовольствия в рамках программы ВПП ООН осуществляется именно через проведение свободных тендеров на площадке внутренней системы организации. Когда объявляется очередной тендер, авторизованным в системе компаниям, среди которых есть и российские поставщики, приходит уведомление. Но в 2024 году компании из России перестали получать часть таких уведомлений.

«На настоящий момент ситуация следующая: ряд доноров, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний», — поясняет Равилова-Боровик.

Условия ВПП позволяют донорам выставить такие условия, поскольку, в отличие от ФАО, у программы нет обязательных взносов для ее членов, признает Равилова-Боровик. «С формальной точки зрения это право донора, но с точки зрения целей организации по спасению жизней людей, это иначе как подлостью не назовешь, — считает эксперт. — ВПП становится заложником ситуации и инструментом в руках определенного количества доноров, которые, сводя политические счеты с нами и зачищая рынок от конкурентов, готовы жертвовать жизнями людей в нуждающихся странах, которые недополучат продовольствие по необходимой цене. А, значит, организация сможет накормить и спасти меньше людей». О каких конкретно категориях доноров и из каких стран идет речь, собеседница РБК не уточняет.

Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, гуманитарная помощь руководствуется пятью принципами, один из которых — беспристрастность, напоминает Равилова-Боровик. Последствия действий доноров против российских поставщиков для нуждающихся стран могут быть ощутимыми, предупреждает она: «Российские поставщики в любом случае найдут покупателя на свое продовольствие. Вопрос в том, выиграет ли от этих ограничений ВПП и страны, где необходимо накормить голодающих — Афганистан, Йемен, Сирия и другие. Они явно не выиграют от этого. Поэтому очень важно, чтобы конкурентноспособное, недорогое, но качественное продовольствие из России продолжало поступать в эти страны по линии ВПП», — резюмирует эксперт.

В Abakan Air отметили, что с ООН и ее структурными подразделениями сотрудничают уже больше 25 лет и надеются на то, что ситуация с ограничениями для российского продовольствия разрешится. «Надеемся, что ООН как крупнейшее надгосудаственное образование, исходя в первую очередь из гуманистических соображений и из своего устава, разрешит существующее недоразумение касательно доступа российского продовольствия для гуманитарных нужд», — добавил Сухов.

В пресс-службе ООН запрос РБК переадресовали в ВПП. Издание также направило запрос в МИД и Минсельхоз России.