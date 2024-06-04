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Миссия России в ООН показала дипломатам «Сказку о царе Салтане»

Школа при миссии России в ООН показала дипломатам «Сказку о царе Салтане»

Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Об этом сообщает «РИА Новости».

В преддверии Дня русского языка, который отмечают 6 июня, миссия России организовала в штаб-квартире ООН выставку на тему русского языка, русского фольклора и сказок Пушкина. В выставке приняли участие дипломаты из Сербии, Никарагуа, стран БРИКС, африканских государств и СНГ.

С речью о русском языке выступил замгенсека ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсес Абелян. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков отметил, что многоязычие ООН — это «залог успеха при обсуждении важнейших проблем и идей».

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Портрет русского поэта Александра Сергеевича Пушкина&nbsp;работы художника Василия Андреевича Тропинина из собрания мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина.&nbsp;1827. Репродукция

День русского языка — международный праздник, учрежденный ООН в 2010 году. Его отмечают 6 июня — в день рождения Александра Пушкина. В России с 2011 года День русского языка имеет статус государственного праздника.

Наряду с Днем русского языка в ООН отмечаются дни еще пяти официальных языков организации: французского (20 марта); китайского (20 апреля), английского (23 апреля), испанского (23 апреля) и арабского (18 декабря).

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