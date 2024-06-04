Миссия России в ООН показала дипломатам «Сказку о царе Салтане»

Школа при миссии России в ООН показала дипломатам «Сказку о царе Салтане»

Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Об этом сообщает «РИА Новости».

В преддверии Дня русского языка, который отмечают 6 июня, миссия России организовала в штаб-квартире ООН выставку на тему русского языка, русского фольклора и сказок Пушкина. В выставке приняли участие дипломаты из Сербии, Никарагуа, стран БРИКС, африканских государств и СНГ.

С речью о русском языке выступил замгенсека ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсес Абелян. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков отметил, что многоязычие ООН — это «залог успеха при обсуждении важнейших проблем и идей».