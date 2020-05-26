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Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд

Forbes сравнил состояния долларовых миллиардеров из России от 18 марта с нынешними. Сильнее всего за это время разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин. А совокупное состояние бизнесменов выросло до $454 млрд
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.

Журнал указывает, что сравнил нынешние данные с показателями 18 марта (эту дату выбрали для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в рейтинг Forbes 2020 года). Оказалось, что чуть больше, чем за два месяца совокупное состояние российских долларовых миллиардеров выросло с $392 млрд до $454 млрд.

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Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Доходы только пяти богатейших россиян увеличились с $22,6 млрд до $109,5 млрд. По данным Forbes, сильнее других разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин. За время пандемии его доходы увеличились с $19,7 млрд до $26,1 млрд (на $6,4 млрд). В 2020 году бизнесмен занял первое место в российском списке богатейших людей Forbes.

На втором месте был глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За указанный период он стал богаче на $5,4 млрд (с $17,1 млрд до $22,5 млрд). Совладелец НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние до $21 млрд (в марте у него было $18,1). Президент «Северстали» Алексей Мордашов и владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов разбогатели за время пандемии на $2,3 млрд (до $19,1 млрд) и $5,6 млрд (до $20,8 млрд) соответственно.

С 9 марта, когда обвалились биржевые индексы из-за падения цен на нефть, общие потери российских долларовых миллиардеров превысили $8,8 млрд, сообщал Forbes. Bloomberg указывал, что к концу этого дня совокупное состояние 24 богатейших российских бизнесменов сократилось на $13,91 млрд. По их данным, одним из наиболее пострадавших был Алекперов (Forbes оценивал его потери в $2,1 млрд, Bloomberg — в $3,54 млрд). 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Рейтинг. Forbes
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