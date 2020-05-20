Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«По нашей оценке, до 60 млн человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в борьбе с нищетой за последние три года», — сказал Мэлпас.

Он добавил, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. По его словам, банк обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Мэлпас также призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе «большой двадцатки», объявившей мораторий на выплаты долга со стороны ряда развивающихся стран.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) в своем докладе сообщила, что из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года 195 млн человек могут потерять работу. По данным организации, больше всего пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы.