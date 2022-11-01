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FT узнала, что Сунак повысит налоги в Британии из-за дефицита на £50 млрд

FT: Сунак повысит налоги в Британии, чтобы покрыть дыру в бюджете на £50 млрд
Бюджет должен быть утвержден 31 октября. По данным газеты, Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть дыру на £50 млрд, которая образовалась при премьерстве Трасс. «Всем придется платить больше», — указал источник FT в Минфине
Фото: Tollga Akmen / EPA / ТАСС
Фото: Tollga Akmen / EPA / ТАСС

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть дыру в размере £50 млрд ($57,5 млрд), образовавшуюся в государственном бюджете. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в британском Минфине.

Как пишет издание, Сунак и глава Министерства финансов Джереми Хант согласовали повышение налогов 31 октября. «Это будет жестко. <…> всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — приводит газета слова сотрудника Минфина, который пожелал сохранить анонимность.

Источник FT добавил, что после заимствования сотен миллиардов фунтов из-за пандемии коронавируса и масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию, невозможно заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов.

Сунак официально возглавил правительство Великобритании 25 октября. До этого с февраля 2020 года он возглавлял Казначейство, однако в июле 2022 года подал в отставку из-за разногласий относительно политики экс-премьера Бориса Джонсона

Великобритания с начала года столкнулась с резким скачком инфляции из-за роста цен на энергоносители вследствие антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек после пандемии COVID-19. В августе в королевстве зафиксировали рекордную за 40 лет инфляцию.

Спустя неделю, после того как Лиз Трасс официально заступила на должность премьер-министра Великобритании, Минфин объявил о масштабных мерах по дерегулированию и стимулированию экономики стоимостью в £45 млрд (около $50 млрд). В первую очередь план концентрировался на сокращении налогов. В частности, предполагалось снизить налог на прибыль корпораций с 25% до 19%, уменьшить подоходный налог до тех же 19%, ликвидировать 45-процентную ставку налога на сверхдоходы самых богатых британцев, отменить повышение ставки обязательных страховых взносов на 1,25 п.п. Финансировать такое резкое увеличение расходов предполагалось за счет заемных средств.

Однако уже в день объявления плана на биржах началась паника — британские акции пошли вниз, фунт почти сравнялся по стоимости с долларом. В то же время доходность 10-летних британских «гилтов» (государственных облигаций) за несколько часов достигла 4,5%, тогда как еще в конце августа она составляла 2,6%, а рыночная стоимость этих бумаг, соответственно, сократилась. Под ударом оказались активы банков и пенсионных фондов, держащих разнообразные британские бумаги. 28 сентября Банк Англии был вынужден объявить о начале программы скупки государственных облигаций на общую сумму до £5 млрд ($5,3 млрд) ежедневно до 14 октября.

После провала экономической инициативы Трасс отменила планировавшееся повышение налогов и уволила министра финансов Квази Квартенга, место которого и занял Хант. Однако уже через неделю она и сама подала в отставку.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минфин Великобритания Риши Сунак дефицит бюджета санкции Инфляция
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