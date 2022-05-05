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У разработчика «Ила» сменился топ-менеджмент

В компании «Ил» сменили кадры на фоне задержки проекта нового регионального самолета
В компании «Ил», отвечающей за создание нескольких типов самолетов, произошли кадровые изменения. Ключевое — уход первого заместителя управляющего директора Алексея Бескибалова на фоне проблем с реализацией программы Ил-114-300
Двигатель ТВ-7-117
Двигатель ТВ-7-117 (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В компании «Ил», реализующей более пяти самолетостроительных программ в гражданской и военно-транспортной авиации, произошли кадровые перестановки, рассказал РБК источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; в нее входит «Ил») и в самой компании. В конце апреля из «Ил» был уволен директор дирекции Ил-114 Константин Федорович, а с должности первого заместителя управляющего директора по операционной деятельности и программам «Ил» ушел Алексей Бескибалов, рассказали собеседники РБК.

Уход Федоровича источник в «Ил» объясняет проблемами с реализацией программы по этим самолетам: «Самолеты [Ил-114-300] не летают». Пока его обязанности исполняет Олег Ирхин, директор по управлению программами «Ил». Представитель ОАК, не стал комментировать по существу уход Федоровича, настаивая, что с программой Ил-114-300 это не связано. Однако сейчас по программе Ил-114-300 стоит задача ускорения реализации проекта и испытаний, добавляет он.

Пост первого заместителя управляющего директора по операционной деятельности и программам вместо Бескибалова занял Даниил Бренерман, сообщил РБК представитель ОАК. Он также сохранил должность управляющего директора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени А. С. Яковлева, которое тоже входит в ОАК. Представитель авиастроительной корпорации заверил, что Бескибалов «остается в контуре» «Ростеха», в который входит ОАК, и в ближайшее время «перейдет на ответственную работу в другую организацию госкорпорации». Это подтвердил представитель «Ростеха», отказавшись раскрыть детали.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

По словам источника в «Ил», Бренерман начал знакомится с делами и работой компании в апреле. Новый топ-менеджер внес «существенный вклад» в ускорение программы сертификационных испытаний среднемагистрального самолета МС-21-300 в 2021 году, этот самолет получил сертификат типа в конце прошлого года, отмечает представитель ОАК.

Что известно про новый российский лайнер

Ил-114-300 — модернизированная версия регионального турбовинтового самолета Ил-114, который разрабатывается с 1980-х годов. Производство самолетов Ил-114 в России еще в 2014 году одобрил президент России Владимир Путин, но в коммерческой эксплуатации таких самолетов сейчас нет.

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Прототип Ил-114-300 совершил первый полет в декабре 2020 года. Тогда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал, что ОАК завершит сертификацию самолета в 2022 году, а с 2023 года начнет поставки этих самолетов в авиакомпании. Но реализация программы Ил-114-300 периодически сдвигается и поставки первых машин в коммерческую эксплуатацию вряд ли возможны ранее 2024 года, говорит источник в ОАК. Представитель ОАК это не комментирует.

Ил-114-300 должен вмещать 52-64 пассажира и разрабатывается ОАК для замены на внутрироссийских авиалиниях иностранных турбовинтовых самолетов ATR и Bombardier, а также советских Ан-24/26. Летом 2021 года «Ил», Государственная транспортная лизинговая компания и единый дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» подписали предварительное соглашение о поставке 19 таких самолетов. Поставки новых воздушных судов позволят начать программу обновления флота на региональных маршрутах Дальнего Востока, пояснял гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик. Первый замгендиректора ОАК, управляющий директор «Ил» Сергей Ярковый оценивал потребность в Ил-114-300 в не менее, чем 100 машин.

В начале 2017 года ОАК оценивала общий объем финансирования программы Ил-114-300 на период до 2029 года в 55,9 млрд руб.

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Изготовление фюзеляжа самолета Ил-114-300

Почему задерживается производство нового самолета

Основной причиной задержки в реализации программы по созданию нового воздушного судна стала катастрофа опытного военно-транспортного самолета Ил-112В в августе 2021 года в Подмосковье. На Ил-114-300 и Ил-112В устанавливаются одинаковые двигатели — ТВ7-117СТ. В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов признавал, что срок выпуска самолета Ил-114 будет скорректирован. «Первоначально постановка на крыло самолета Ил-114 планировалась на 2023 год. Но эта трагедия [в Подмосковье], конечно, внесет свои коррективы», — говорил он. Однако речи о замене двигателя ТВ7-117СТ, по словам Борисова, не идет.

Ситуация с программой Ил-114-300 отражает основные проблемы, характерные для авиационной промышленности России, отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Создание любого самолета требует масштабного финансирования в том числе опытно-конструкторских работ, подготовки производства, развертывания системы послепродажного обслуживания, продолжает эксперт. Пантелеев предполагает, что проект возобновления производства Ил-114-300 «финансируется не в том объеме, который нужен для оперативного решения возникающих проблем». По его словам, некоторые авиакомпании заявляют о целесообразности доработок конструкции самолета, но эти пожелания не удовлетворяются со ссылкой на дефицит времени и средств.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Ил «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» "ильюшинцы" гражданские самолеты российский самолет Ил-114 ОАК Ростех
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