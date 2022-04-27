Власти отвергли сомнения в безопасности российских самолетов

ЕС внес в черный список по безопасности 21 российскую авиакомпанию, самолеты которых «не соответствуют международным стандартам безопасности»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заявления ряда иностранных государств по поводу безопасности российских самолетов не соответствуют действительности, а доказательства их несоответствия требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) отсутствуют, заявили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что Евросоюз «бездоказательно» внес в черный список по безопасности 21 российскую авиакомпанию, а авиационные власти США «безосновательно» понизили рейтинг безопасности полетов для российских авиаперевозчиков.

Кроме того, в одностороннем порядке были расторгнуты договоры о лизинге российскими авиакомпаниями 700 самолетов с приостановлением действия сертификатов их летной годности, напомнили в Росавиации.

«Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявляют об отсутствии фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ИКАО», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что российская сторона готова к переговорам для прекращения конфронтации, и предложили их вести на основании прав и обязательств, предусмотренных нормами ИКАО.

Страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. Москва ответила на это зеркально, запретив лайнерам из 36 стран полеты над своей территорией без специального разрешения.

Западные санкции, в частности запрет на поставки самолетов, их техобслуживание и страхование, привели к тому, что российские авиакомпании столкнулись с арестом своих арендованных лайнеров за рубежом. В связи с этим Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы, а позднее в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов и использовать их на внутренних направлениях.

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Как сообщали источники РБК, в конце февраля ведущие мировые производители моторов и запчастей для самолетов прекратили сотрудничество с авиакомпаниями из России. По словам источников, это может привести к невозможности техобслуживания самолетов Airbus и Boeing в ближайшее время.