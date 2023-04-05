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Cisco после прекращения продаж уничтожила запчасти в России на ₽1,9 млрд

Cisco после прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на ₽1,9 млрд
После прекращения продаж и приостановки действия лицензий американская Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на ₽1,9 млрд, следует из отчетности. Также были уничтожены транспортные средства, офисная мебель и техника
Cisco CSCO $51,48 -0,29% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems — «дочка» американской компании Cisco Systems Inc. — в январе этого года физически уничтожил свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. Об этом говорится в отчетности Cisco Systems, внимание на которую обратило агентство ТАСС.

Решение об утилизации компания приняла еще в августе прошлого года из-за прекращения продаж и приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России. Также на решение повлияла невозможность реэкспорта, следует из отчетности.

«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1 864 002 тыс. руб. (1,86 млрд руб. — РБК)», — говорится в документах. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020 года.

Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V. Помимо запчастей были уничтожены основные средства российского подразделения — транспортные средства, офисная мебель и техника, а также демонстрационное оборудование на общую сумму 1 млн руб.

Американская Cisco сообщила об уходе из России 23 июня. До этого компания объявила о приостановке работы в России и Белоруссии из-за российской военной операции на Украине и начала деактивировать аккаунты коммуникационного оборудования, по которым производилось обновление программного обеспечения устройств.

CNews со ссылкой на источники писало, что Cisco была намерена завершить все операции по уходу с российского рынка 4 июля. Собеседник издания отмечал, что до начала российской военной операции компания привезла «очень много» оборудования в Россию, надеясь его реализовать, и на тот момент активно искала способ вывезти его обратно.

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В октябре 2022 года «Известия» выяснили, что ушедший из России американский разработчик может возобновить поставки в Россию. По информации собеседников издания, компания намеревается ввозить продукцию через посредника — в качестве дистрибьютора назвали компанию IBS. Позднее в IBS опровергли переговоры об организации импорта оборудования и ПО Cisco.

В Минпромторге тогда заявили, что допускать возвращения Cisco в Россию нельзя — страна сама должна занять эту нишу отечественными решениями. «Возврата назад не будет. Хотя наши уважаемые, в кавычках, партнеры все время нас к этому подталкивают. Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование, и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — говорил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Cisco Cisco Systems уничтожение оборудование санкции
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