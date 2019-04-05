Аналитики зафиксировали большее доверие россиян к мужчинам в бизнесе

Российские предприниматели склонны считать, что мужчины справляются с руководящими функциями на работе лучше женщин, тем не менее большинство россиян согласно с тем, что женщины могут добиться успехов в любой области

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Большинство россиян считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессиональной сфере. К такому мнению пришли аналитики PwC и Аналитического центра НАФИ, которые проанализировали отношение россиян к женщинам в бизнесе (результаты исследования есть у РБК). Опрос проводился среди населения в целом и среди бизнесменов в частности.

Такое мнение высказали 74% опрошенных. Не согласны с ними 21% россиян. При этом представители бизнеса уверены в профессиональных возможностях женщин в большей степени (80%), и чем крупнее бизнес, тем более склонны его руководители признавать гендерное равенство (94% предпринимателей, в компаниях которых работают свыше 100 человек, согласны с этим утверждением). По их словам, женщины проявляют инновационный подход к работе, могут занимать руководящие позиции в различных компаниях и добиваться в своей деятельности успеха.

Чем выше должность и квалификация россиян, тем чаще они говорят о способности женщин быть успешными: среди руководителей и специалистов так считают 79-80% опрошенных, а среди рабочих — 70%.

Мужчины более склонны делать ставку на руководителей-мужчин, а женщины — на руководителей-женщин. Что касается инновационного подхода, то тут 34% россиян и 40% предпринимателей склонны считать, что мужчины чаще генерируют новые идеи и внедряют их в деятельность компаний. О превосходстве женщин в этой области заявили 15% россиян и 19% предпринимателей.