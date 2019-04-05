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Аналитики зафиксировали большее доверие россиян к мужчинам в бизнесе
Российские предприниматели склонны считать, что мужчины справляются с руководящими функциями на работе лучше женщин, тем не менее большинство россиян согласно с тем, что женщины могут добиться успехов в любой области
Фото: Toru Hanai / Reuters

Большинство россиян считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессиональной сфере. К такому мнению пришли аналитики PwC и Аналитического центра НАФИ, которые проанализировали отношение россиян к женщинам в бизнесе (результаты исследования есть у РБК). Опрос проводился среди населения в целом и среди бизнесменов в частности.

Такое мнение высказали 74% опрошенных. Не согласны с ними 21% россиян. При этом представители бизнеса уверены в профессиональных возможностях женщин в большей степени (80%), и чем крупнее бизнес, тем более склонны его руководители признавать гендерное равенство (94% предпринимателей, в компаниях которых работают свыше 100 человек, согласны с этим утверждением). По их словам, женщины проявляют инновационный подход к работе, могут занимать руководящие позиции в различных компаниях и добиваться в своей деятельности успеха.

Чем выше должность и квалификация россиян, тем чаще они говорят о способности женщин быть успешными: среди руководителей и специалистов так считают 79-80% опрошенных, а среди рабочих — 70%.

Мужчины более склонны делать ставку на руководителей-мужчин, а женщины — на руководителей-женщин. Что касается инновационного подхода, то тут 34% россиян и 40% предпринимателей склонны считать, что мужчины чаще генерируют новые идеи и внедряют их в деятельность компаний. О превосходстве женщин в этой области заявили 15% россиян и 19% предпринимателей.

Руководящие функции

На вопрос, кто лучше справляется с руководящими функциями, самым популярным стал ответ, согласно которому мужчины и женщины способны на это в равной степени (43%). Вторым по популярности ответом стал «мужчины» (42%), и лишь 12% выразили уверенность в превосходстве руководителей-женщин. Среди представителей бизнеса доля тех, кто считает, что и женщины, и мужчины в равной степени способны выполнять руководящие функции, меньше (34%), чем тех, кто делегировал бы эти функции мужчинам (47%). Женщинам среди бизнесменов доверили бы руководящие позиции лишь 14% опрошенных.

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В качестве своего первого заместителя или ближайшего помощника на работе 36% опрошенных представителей бизнеса хотят видеть мужчину, 35% — женщину, еще 27% не придают особого значения гендерному фактору в этом вопросе. Чем больше размер организации, тем чаще ее руководители готовы видеть своим заместителем женщину.

Женщины чаще мужчин соглашаются с утверждением о том, что руководители женского пола лучше справляются с управленческими функциями, чем руководители-мужчины.

О превосходстве мужчин на руководящих должностях чаще говорят представители микро- и малого бизнеса, а в организациях среднего размера более половины представителей (55%) уверены в эффективности представителей обоих полов на руководящих должностях.

Автор: Анна Трунина
Теги: PwC, женщины, гендерное равенство, Бизнес, Предприниматель
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