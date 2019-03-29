Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России женщины получают сейчас на 27% меньше мужчин. В Москве разница намного меньше — всего 11%

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Реализация указов президента в части повышения зарплат бюджетникам привела к заметному сокращению разницы в уровне зарплат мужчин и женщин. Об этом заявила ​научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова на презентации исследования «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона».

«Разрыв несколько сократился в связи с выполнением майских указов президента, когда подняли зарплаты бюджетникам, а это в основном женщины», — пояснила Баскакова, отметив, что проблема гендерного разрыва в оплате труда остается достаточно острой (цитата по ТАСС).

По данным исследования, до принятия так называемых майских указов 2012 года зарплаты женщин в России были в среднем на 33–35% ниже, чем у мужчин. По мере реализации указов разрыв сокращался и уменьшился в итоге до 27–28%. При этом в Москве разница между зарплатами мужчин и женщин заметно меньше.

«В Москве достаточно небольшой разрыв — 11%. Столица, по сути, подходит по этому показателю к Скандинавским странам, что, я считаю, очень хорошо», — отметила Баскакова. При этом сильнее всего, по ее словам, отстают по уровню зарплат от сверстников-мужчин москвички среднего возраста.