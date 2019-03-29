Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,13 EUR Бирж. 72,81 -0,05 Brent 68,78 2,26% USD Нал. 65,32 64,36 EUR Нал. 73,35 72,42 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1236 0,0011 BTC/USD Бирж. 4 166,40 73,89 IMOEX 2 507,51 0,61% RTSI 1 218,71 0,94% DJIA 25 717,46 0,36% Nasdaq 7 669,17 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+5,05%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+20,69%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+17,26%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+5,05%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+20,69%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+17,26%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 12:58
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Общество, 16:08 Путин посмертно наградил защитившего мать от пьяного соеда подростка Общество, 16:07 В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России Политика, 16:00 СМИ узнали о жалобе российских саамов в ООН на нарушение их прав Политика, 15:59 СК начал проверку после возгорания на борту самолета Red Wings Общество, 15:58 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:53 Минпросвещения подготовило новые стандарты для начальной и общей школы Общество, 15:50 Медведев предложил «выжать все возможное» из роста экономики Рунета Общество, 15:47 Почему Stellar и EOS могут вытеснить Ethereum с рынка Крипто, 15:44 В России начали выпускать новый сорт полиэтилена: акции завода взлетели Quote, 15:43 В СУЭК заявили об отсутствии претензий к связанной с Абызовым компании Бизнес, 15:41 Путин поддержал решение вологодского губернатора идти на выборы Политика, 15:38 ПФР назвал среднюю социальную пенсию после повышения с 1 апреля Общество, 15:33 «Милан» предложил €50 млн за нападающего «Аякса» Спорт, 15:19
Общество ,  
0 
Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России
По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России женщины получают сейчас на 27% меньше мужчин. В Москве разница намного меньше — всего 11%
Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Реализация указов президента в части повышения зарплат бюджетникам привела к заметному сокращению разницы в уровне зарплат мужчин и женщин. Об этом заявила ​научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова на презентации исследования «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона».

«Разрыв несколько сократился в связи с выполнением майских указов президента, когда подняли зарплаты бюджетникам, а это в основном женщины», — пояснила Баскакова, отметив, что проблема гендерного разрыва в оплате труда остается достаточно острой (цитата по ТАСС).

Общество
Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

По данным исследования, до принятия так называемых майских указов 2012 года зарплаты женщин в России были в среднем на 33–35% ниже, чем у мужчин. По мере реализации указов разрыв сокращался и уменьшился в итоге до 27–28%. При этом в Москве разница между зарплатами мужчин и женщин заметно меньше.

«В Москве достаточно небольшой разрыв — 11%. Столица, по сути, подходит по этому показателю к Скандинавским странам, что, я считаю, очень хорошо», — отметила Баскакова. При этом сильнее всего, по ее словам, отстают по уровню зарплат от сверстников-мужчин москвички среднего возраста.

«В молодых и пожилых возрастах зарплата у мужчин и женщин фактически одинаковая, а в среднем возрасте, когда женщины воспитывают детей и ухаживают за семьей, тогда разрыв больше, чем в среднем по России. В основном именно женщины ухаживают за другими членами семьи, ведут работу по дому, это сильно снижает их амбиции, возможности карьерного и зарплатного роста. А когда у мужчины рождается ребенок, его карьера не останавливается», — пояснила сотрудник Института экономики РАН.

Экономика
Эксперты Давоса сообщили о достижении гендерного равенства через 108 лет

По словам Баскаковой, мужчинам стоит активнее пользоваться возможностью брать отпуск по уходу за ребенком, так как следование гендерным стереотипам обедняет жизнь представителям обоих полов. «Женщины недополучают в своих карьерных устремлениях, а мужчины — в своем участии в семье», — пояснила она.​

Лидером рейтинга гендерного равенства регионов России, составленного Институтом экономики РАН, стал Санкт-Петербург, второе место заняла Москва, третье — Калмыкия, а последнее — Хакасия.

Рейтинг строился по шести показателям: здоровье, продолжительность жизни, уровень образования, экономическая активность, благосостояние, участие в политике и управлении. Петербург, по словам Баскаковой, обеспечил себе лидерство, в первую очередь за счет более активного участия женщин в политике.

Общество
Минтруд ответил на сообщения о продлении рабочего дня для жительниц сел

В конце февраля 2019 года Всемирный банк опубликовал исследование, согласно которому гендерное равенство достигнуто к настоящему времени только в шести странах мира — Бельгии, Дании, Франции, Латвии, Люксембурге и Швеции. Ранее аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе Global Gender Gap 2018 предсказали, что при нынешних темпах сокращения гендерного разрыва полностью закрыть удастся не раньше, чем через 108 лет.

Россия, по данным аналитиков ВЭФ, занимает в рейтинге гендерного равенства 75-е место, соседствуя с Доминиканской Республикой (74-е место) и Кенией (76-е). В рейтинге Всемирного банка уступила всем странам бывшего СССР, кроме Узбекистана.

Автор: Евгений Калюков
Теги: гендерное неравенство
Материалы по теме
Всемирный банк определил уровень гендерного равенства в России
Общество
Эксперты Давоса сообщили о достижении гендерного равенства через 108 лет
Экономика
Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter