«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах внутри России

Размер сбора будет повышен с 10 марта. Это коснется собственных рейсов компании, а также ее «дочек» — «России» и «Авроры». На рейсах лоукостера «Победа» тарифы меняться не будут

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания «Аэрофлот» поднимет с 10 марта размер топливного сбора на собственных рейсах, а также дочерних «России» и «Авроры». Лоукостер «Победа» это не затронет, пишет Forbes. В «Аэрофлоте» подтвердили РБК повышение топливного сбора на внутренних рейсах, выполняемых под кодом SU.

Его размер повысится на 150 руб. за сегмент в классе эконом, на 225 руб. в комфорте и на 300 руб. в бизнес-классе. Действующие до повышения тарифы — 1,5 тыс. руб., 2,2 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно, пишет журнал.

«С мая 2020 года по январь 2021-го средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен», — объяснили РБК в «Аэрофлоте».

Как отмечает Forbes, еще год назад топливный сбор был значительно дороже, однако компания опустила цену с 2,7 тыс. руб. для эконома до 1,5 тыс. руб. с началом пандемии коронавируса COVID-19.