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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах внутри России

Размер сбора будет повышен с 10 марта. Это коснется собственных рейсов компании, а также ее «дочек» — «России» и «Авроры». На рейсах лоукостера «Победа» тарифы меняться не будут
«Аэрофлот» AFLT ₽69,02 -0,6% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания «Аэрофлот» поднимет с 10 марта размер топливного сбора на собственных рейсах, а также дочерних «России» и «Авроры». Лоукостер «Победа» это не затронет, пишет Forbes. В «Аэрофлоте» подтвердили РБК повышение топливного сбора на внутренних рейсах, выполняемых под кодом SU.

Его размер повысится на 150 руб. за сегмент в классе эконом, на 225 руб. в комфорте и на 300 руб. в бизнес-классе. Действующие до повышения тарифы — 1,5 тыс. руб., 2,2 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно, пишет журнал.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

«С мая 2020 года по январь 2021-го средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен», — объяснили РБК в «Аэрофлоте».

Как отмечает Forbes, еще год назад топливный сбор был значительно дороже, однако компания опустила цену с 2,7 тыс. руб. для эконома до 1,5 тыс. руб. с началом пандемии коронавируса COVID-19.

По оценке собеседника Forbes в одной из крупнейших авиакомпаний, подобные меры помогут «Аэрофлоту» привлечь «не менее 8,5 млрд руб.» за 2021 год.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

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5 марта «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях написали, что «Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков. Один из собеседников издания сказал, что эту инициативу рассмотрели в Росавиации и указали на ее социально негативные риски. Эти данные в «Аэрофлоте» опровергли. «Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией», — заявил РБК представитель авиаперевозчика Михаил Демин.

Авторы
Михаил Юшков, Тимофей Дзядко, Роман Кирьянов
«Аэрофлот» топливный сбор авиарейсы
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