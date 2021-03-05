«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Компания предложила ввести плату за регистрацию на рейсы в аэропортах для всех перевозчиков, исключив стоимость услуги из цены билета. Это позволит пассажирам выбирать между платной регистрацией в аэропорту и бесплатной онлайн

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Соответствующую инициативу направили в Минтранс.

Компания предлагает внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, пишет газета. Инициативу рассмотрели в Росавиации и указали на ее социально-негативные риски, сообщил собеседник «Известий».

Как заявил изданию представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, сейчас тариф включает регистрацию на стойке аэропорта, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Демин уточнил, что предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров. «Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна», — отметил он.

Нововведение даст пассажирам возможность выбирать, платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, сообщил газете источник в одной из авиакомпаний. По его словам, стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира.

В Минтрансе «Известиям» заявили, что не принимали каких-либо решений по этой инициативе. В Росавиации сообщили, что не комментируют поступающие предложения. Ведомство указало, что изменения в ФАП потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями.