Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Роскомнадзор обяжет соцсети установить счетчики посещаемости Общество, 04:49 «Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной Бизнес, 04:44 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 04:41 Соперником «Барселоны» в финале Кубка Испании стал «Атлетик» Спорт, 04:12 Медики выявили побочный эффект у вакцины Moderna Общество, 03:58 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 03:40 «Cкопинский маньяк» не вернулся в назначенный срок домой Общество, 03:30 США не исключили дальнейших мер против «Северного потока-2» Бизнес, 03:19 Вирусологи предложили проверить вечностью «вечное течение коронавируса» Общество, 03:00 Премьер Украины ответил на требование уволить руководство «Нафтогаза» Общество, 02:41 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 02:16 В Германии двух человек осудили за нарушение санкций против России Политика, 02:09 США после переворота ввели санкции против МВД и Минобороны Мьянмы Общество, 01:47 «Челси» победил «Ливерпуль» в чемпионате Англии Спорт, 01:17
Бизнес ,  
0 

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Компания предложила ввести плату за регистрацию на рейсы в аэропортах для всех перевозчиков, исключив стоимость услуги из цены билета. Это позволит пассажирам выбирать между платной регистрацией в аэропорту и бесплатной онлайн
«Аэрофлот» AFLT ₽69,44 -1,64% Купить

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Соответствующую инициативу направили в Минтранс.

Компания предлагает внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), убрав из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту, пишет газета. Инициативу рассмотрели в Росавиации и указали на ее социально-негативные риски, сообщил собеседник «Известий».

Как заявил изданию представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, сейчас тариф включает регистрацию на стойке аэропорта, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Демин уточнил, что предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров. «Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна», — отметил он.

Нововведение даст пассажирам возможность выбирать, платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, сообщил газете источник в одной из авиакомпаний. По его словам, стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира.

В Минтрансе «Известиям» заявили, что не принимали каких-либо решений по этой инициативе. В Росавиации сообщили, что не комментируют поступающие предложения. Ведомство указало, что изменения в ФАП потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями.

Материал дополняется

«Аэрофлот» Минтранс регистрация аэропорт
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter