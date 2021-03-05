«Аэрофлот» опроверг предложение ввести платную регистрацию в аэропорту
Инициатива об исключении регистрации в аэропорту из тарифа на перевозку пассажиров и введении платной процедуры сейчас не обсуждается. Об этом заявил РБК представитель Аэрофлота Михаил Демин.
«Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня с одной стороны тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн регистрацией», — сказал он.
5 марта «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях писали, что «Аэрофлот» направил Минтрансу предложение ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков.
Представитель авиакомпании добавил, что инициатива соответствует мировой практике, и для пассажиров лоукостеров снижение тарифа даже на 150 руб. при регистрации онлайн важно.