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«Аэрофлот» опроверг предложение ввести платную регистрацию в аэропорту

Ранее сообщалось, что перевозчик предложил исключить из авиационных правил обязательную регистрацию в аэропортах и дать пассажирам выбор, делать это у стойки или онлайн. В компании заявили, что сейчас этот вопрос не обсуждается
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Инициатива об исключении регистрации в аэропорту из тарифа на перевозку пассажиров и введении платной процедуры сейчас не обсуждается. Об этом заявил РБК представитель Аэрофлота Михаил Демин.

«Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня с одной стороны тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн регистрацией», — сказал он.

5 марта «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях писали, что «Аэрофлот» направил Минтрансу предложение ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков.

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной
Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представитель авиакомпании добавил, что инициатива соответствует мировой практике, и для пассажиров лоукостеров снижение тарифа даже на 150 руб. при регистрации онлайн важно.

«Для полносервисных же компаний, таких, как Аэрофлот, регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается», — пояснил Демин.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что власти не принимали никаких решений по поводу возможного введения платной регистрации на рейсы в аэропортах.

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Инициатива предполагала поправки в федеральные авиационные правила (ФАП), из них предлагалось убрать обязательство перевозчика включать в тариф регистрацию в аэропорту. В Росавиации увидели в этом социально негативные риски.

«Известия» писали, что предложение «Аэрофлота» даст возможность для пассажиров выбрать, проходить регистрацию в аэропорту за деньги, или делать это бесплатно онлайн. В последнем случае стоимость билета снизиться на сумму расходов компаний по регистрации пассажира на рейс.

В «Аэрофлоте» объяснили предложение ввести «негарантированный» тариф
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В конце февраля «Аэрофлот» предложил ввести «негарантированные тарифы» на перевозку пассажиров, при которых авиакомпании смогут в одностороннем порядке менять дату, рейс, маршрут перелета и класс обслуживания. Если перевозчик за две недели до отправления не предупредит пассажира об изменениях, то он должен будет выплатить ему компенсацию за неудобства.

Таким образом авиакомпания захотела снизить стоимость билетов — в среднем использование «негарантированного тарифа», по оценкам «Аэрофлота», могло уменьшить цену на 2%. Позже в компании сообщили, что эта инициатива прорабатывалась в период пандемии из-за неопределенности по поводу возобновления перелетов. Сейчас предложения нет в актуальной повестке.

Авторы
Михаил Котляр, Тимофей Дзядко
Минтранс авиасообщение регистрация «Аэрофлот»
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