«Аэрофлот» опроверг сообщения о прекращении полетов в 26 городов России

Сегодня об отмене написали «Известия» со ссылкой на анализ системы бронирования. В авиакомпании ответили, что делать подобные выводы, исходя из анализа системы несерьезно

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Информация о прекращении полетов «Аэрофлота» в 26 российских городов не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее 3 марта «Известия» сообщили, что перевозчик уже ушел из девяти городов — Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (расположен рядом с Набережными Челнами), Тюмени и Архангельска. А в период с мая по август прекратит полеты еще в 17. Издание ссылалось на собственное исследование системы бронирования авиабилетов.

«Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — отметили в «Аэрофлоте». Как пишет «Коммерсантъ», в авиакомпании пока нет данных об изменениях в маршрутной сети на 2021 год, а решение насчет каждого направления будет приниматься отдельно.

«Известия» связали уход «Аэрофлота» из 26 городов со стремлением снизить стоимость авиабилетов: к 2028-му цена на перелеты в эконом-классе должна сократиться на 30% по сравнению с ценами 2019 года.