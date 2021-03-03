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Бизнес ,  
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«Аэрофлот» опроверг сообщения о прекращении полетов в 26 городов России

Сегодня об отмене написали «Известия» со ссылкой на анализ системы бронирования. В авиакомпании ответили, что делать подобные выводы, исходя из анализа системы несерьезно
«Аэрофлот» AFLT ₽70,64 -0,65% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Информация о прекращении полетов «Аэрофлота» в 26 российских городов не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее 3 марта «Известия» сообщили, что перевозчик уже ушел из девяти городов — Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (расположен рядом с Набережными Челнами), Тюмени и Архангельска. А в период с мая по август прекратит полеты еще в 17. Издание ссылалось на собственное исследование системы бронирования авиабилетов.

«Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — отметили в «Аэрофлоте». Как пишет «Коммерсантъ», в авиакомпании пока нет данных об изменениях в маршрутной сети на 2021 год, а решение насчет каждого направления будет приниматься отдельно.

Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году»
Бизнес
Михаил Полубояринов

«Известия» связали уход «Аэрофлота» из 26 городов со стремлением снизить стоимость авиабилетов: к 2028-му цена на перелеты в эконом-классе должна сократиться на 30% по сравнению с ценами 2019 года.

В феврале глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК заявил, что стратегию развития до 2028 года, в том числе снижения расценок и сокращения расходов, будет реализовывать за счет сегментации рынка.

«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира
Бизнес
Фото:Александр Земляниченко / AP

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Сам «Аэрофлот» займет сегмент премиум-класса — наиболее доходные дальнемагистральные и среднемагистральные перелеты. «Победа» благодаря код-шеринговому соглашению с материнской компанией будет развивать бюджетный класс. А входящая в группу авиакомпания «Россия» займет нишу региональных перевозок и социально важных маршрутов.

Снижение цены на билеты благодаря код-шеринговому предложению (договор между авиакомпаниями о совместной эксплуатации рейсов на одном маршруте: каждый партнер продает билеты на полет, который фактически выполняется одним из них, по своим ценам и под своим кодом и номером рейса. — РБК) пассажиры, по прогнозам Полубояринова, смогут ощутить уже в мае этого года.

Авторы
Михаил Котляр, Светлана Бурмистрова
«Аэрофлот» полеты авиасообщение
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