ФАС предложила новую формулу расчета экономически не обоснованных цен

ФАС предлагает признавать цену необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин. Правительство направило инициативу на доработку, в том числе в части оценки роста спроса и затрат

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) скорректировала законопроект, предполагающий введение запрета на установление производителями и торговыми сетями экономически не обоснованных цен на товары в случае существенного роста спроса на них. Его первоначальная версия была направлена в правительство в декабре минувшего года и включала ситуации, когда в течении 60 календарных дней стоимость растет более чем на 30%.

Согласно документу, копия которого есть у РБК, цена товара признается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами. К ним относятся существенное изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный фактор, а также «иные факторы», говорится в законопроекте. Актуальность этой версии подтвердил источник РБК на потребительском рынке.

В январе этого года новый документ обсуждался на совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, рассказал РБК источник, знакомый с ходом встречи. Источник РБК в кабмине подтвердил проведение совещания.

В пресс-службе ФАС от комментариев отказались.

Как предложение оценили в правительстве

По итогам январского совещания Белоусов поручил ФАС доработать законопроект. Согласно протоколу совещания, копия которого есть в распоряжении РБК, Белоусов поручил ФАС, в частности, проработать механизм определения критериев существенного роста спроса, а также методику оценки роста затрат, влияющих на цены. Кроме того, службе необходимо проработать методику определения влияния на рост цен сезонного фактора и установить «исчерпывающий перечень» факторов, подтверждающих экономическую обоснованность повышения стоимости товаров, а также методики их оценки.

Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу Белоусов поручил проработать вместе с ФАС вопрос включения в законопроект положений об «опережающем индексе» роста цены товара отдельного хозяйствующего субъекта по сравнению с трендом изменения его стоимости на рынке в целом с представлением смоделированной ситуации по отдельным товарам, говорится в протоколе.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Законопроект ФАС вводит на законодательном уровне понятие «экономически не обоснованная цена», отмечает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По сути, это означает существенное расширение возможностей регуляторов для вмешательства в процессы ценообразования по всей товаропроводящей цепочке, уточняет он. При этом пока что из текста законопроекта неясно, каким образом будет выглядеть механизм определения обоснованности роста цен.

Гафаров считает, что принятие меры может повлечь дополнительные издержки для бизнеса, в первую очередь для торговых сетей, в отношении которых с высокой вероятностью усилится контроль антимонопольных органов. Такие прецеденты уже были в 2021 году, когда ФАС проводила проверки цен в крупнейших торговых сетях и выносила предупреждения компаниям, напоминает он.

«Законопроект распространяется на всех участников рынка, включая производителей, но многолетняя практика показывает, что обычно крайними в росте цен назначаются крупные», — говорит Гафаров. Он считает, что принятие законопроекта не поможет устранить экономические причины роста цен, такие как нехватка кадров, рост цен на сырье и материалы и другие.

Источник РБК, знакомый с ходом подготовки инициативы, назвал ее «точечным механизмом для случаев, на которые не распространяются уже действующие инструменты ФАС».

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.) комментариев не предоставили.

Как возникла инициатива ФАС

Идею наказывать бизнес за неоправданный рост цен на социально значимые товары ФАС предлагала уже давно. Соответствующий законопроект появился еще в июле 2022 года. Предполагалось, в частности, ввести ответственность за необоснованное увеличение стоимости продукции в результате согласованных действий хозяйствующих субъектов. Речь еще тогда шла о ситуациях, когда цены у компаний растут более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Такие случаи должны были фиксировать в Минэкономразвития, а заключения направлять в правительство. Затем на основании поручения кабмина ФАС оценивала бы действия компаний на предмет обоснованности изменения цен. Список товаров должно было составить правительство.

В марте 2022 года инфляция в России составила 7,6%, впоследствии рост замедлился, но мартовский взлет влиял на показатель годовой инфляции вплоть до марта 2023 года.

В конце февраля — начале марта 2022 года россияне увеличили закупки товаров повседневного спроса, в том числе продуктов длительного хранения. Самым востребованным тогда оказался сахар: его продажи на неделе с 28 февраля по 6 марта, по данным исследовательской компании NielsenIQ, выросли в годовом выражении более чем в три раза, а на следующей неделе — в 2,5 раза. С 12 по 18 марта подорожание в среднем по стране составило 13,8%, в некоторых регионах показатель достигал 37,1%. Тогда в Минпромторге фиксировали случаи, когда социально значимые товары приобретались «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме» — до нескольких тонн, для последующей перепродажи». К началу апреля спрос на сахар начал падать, а к концу месяца продукт подешевел впервые с марта 2021 года.

В 2022 году инициативу ФАС о наказании за необоснованный рост цен не поддержали в Минэкономразвития. В министерстве в числе прочего посчитали, что предложенная разработчиком редакция позволяет недобросовестным участникам рынка манипулировать заданными показателями, повышая цены каждые шестьдесят дней на 30% и, не выходя ‎за установленный лимит, оставаться вне рамок действия проекта.

В декабре минувшего года в ФАС снова вернулись к обсуждению инициативы — законопроект с теми же параметрами был направлен в правительство. Это произошло после подорожания в 2023 году ряда категорий товаров, в том числе куриных яиц. Так, по данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В 18 регионах страны их стоимость увеличилась на 1,5–10%, в 52 — на 10,1–20%, в 14 — на 20,1–39,9%. На этом фоне ФАС предлагала розничным сетям добровольно ограничить наценки на яйца до 5%, но те восприняли идею без энтузиазма. Так, например, в X5 Group подчеркивали, что наценки на часть ассортимента яиц уже и сейчас отрицательные. Источник РБК в одной из торговых сетей отмечал, что цены подняли производители из-за предновогоднего спроса. О том, что яйца дорожают из-за того, что высокий рост спроса опережает возможности предложения, говорила в декабре и глава Банка России Эльвира Набиуллина.