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Общество ,  
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ФАС предложила наказывать за резкое подорожание продуктов без причины

Известия: ФАС предложила наказывать за рост цен н 30% за 60 дней без причины
Значительное повышение цен за короткий период окажется под запретом до конца 2024 года, следует из инициативы ФАС. Эксперты и участники рынка предупредили о рисках расширения государственного контроля за бизнесом
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Крупным компаниям следует запретить устанавливать экономически необоснованные цены на товары, чтобы те не могли повысить стоимость продукции на 30% за 60 дней, предложила ФАС. Законопроект ведомства направлен в правительство, его разработали по поручению вице-премьера Андрея Белоусова, пишут «Известия».

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», — сказано в пояснительной записке.

Экономическими факторами, при которых возможен рост цен, ФАС сочла существенное изменение спроса или предложения продукции, сезонные факторы, колебание регулируемых тарифов, стоимости сырья и комплектующих, а также иные причины. Оценка обоснованности роста цен будет делаться на основании данных от Минэкономразвития.

ФАС подчеркнула, что эти меры будут временными, они будут действовать до конца 2024 года.

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Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Если будут выявлено нарушение этих правил, компания получит предупреждение, игнорирование которого приведет к заведению уголовного дела, следует из предложения поправок ФАС в КоАП. Предусмотрены штрафы: до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей) для юрлиц.

Российские власти сейчас вправе использовать два инструмента для стабилизации цен. В случае подорожания какой-либо категории товаров на 10%, кабинет министров может вмешаться в регулирование и определить предельно допустимую стоимость на товар. Доступно также добровольное обязательство ретейлеров по ограничению наценки на социально значимые продукты в 5%.

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Главное новшество разработанного ФАС законопроекта — легализация понятия «экономически необоснованная цена», в первую очередь — в отношении товаров массового спроса, указали в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ). Фактически, это означает значительное расширение полномочий по вмешательству регуляторов в ценообразование по всей товаропроводящей цепочке. Эксперты организации назвали усиление государственного контроля за участниками рынка одним из рисков такой инициативы.

Крупную компанию смогут привлечь к ответственности без нужды представлять доказательства — к примеру, сговор, картель, превышение доли на рынке и монопольного положения, это основной риск, возникающий при реализации инициативы ФАС, считает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Основные продажи приходятся на продукцию с глубокими скидками в 30–40%, и гипотетически к ответственности можно привлечь любое предприятие, приложив накладные другого юридического лица на аналогичный товар по акции и без скидки, предположил Леонов.

ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5%
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Минпромторг изучил законопроект, предложений и замечаний в нем не возникло. Министерство отметило, что торговые сети сами не хотят повышать цены, ведь это их конкретное преимущество, а некоторые площадки «устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой цены (базовые, которые покупают прежде всего) за счет собственной маржи».

В конце 2023 года подорожали некоторые категории товаров, среди которых куриные яйца. По данным Росстата, в октябре куриные яйца выросли в цене в 18 регионах России на 1,5–10,0%, в 52 субъектах — на 10,1–20,0%, в 14 субъектах страны — на 20,1–39,9%. Цены не менялись только на Камчатке. В целом по стране с начала 2023 года яйца подорожали на 13,1%, в годовом выражении — на 23,9%. ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%.

Но источник РБК в одной из розничных сетей рассказывал, что причина подорожания — на стороне производителей. Собеседник РБК еще в одной торговой сети связывает повышение закупочных цен у поставщиков с превышением спроса над предложением: «В предновогодние дни спрос увеличится еще больше».

«С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены», — пояснила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
рост цен ФАС продукты

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