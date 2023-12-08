ФАС предложила наказывать за резкое подорожание продуктов без причины

Значительное повышение цен за короткий период окажется под запретом до конца 2024 года, следует из инициативы ФАС. Эксперты и участники рынка предупредили о рисках расширения государственного контроля за бизнесом

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Крупным компаниям следует запретить устанавливать экономически необоснованные цены на товары, чтобы те не могли повысить стоимость продукции на 30% за 60 дней, предложила ФАС. Законопроект ведомства направлен в правительство, его разработали по поручению вице-премьера Андрея Белоусова, пишут «Известия».

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», — сказано в пояснительной записке.

Экономическими факторами, при которых возможен рост цен, ФАС сочла существенное изменение спроса или предложения продукции, сезонные факторы, колебание регулируемых тарифов, стоимости сырья и комплектующих, а также иные причины. Оценка обоснованности роста цен будет делаться на основании данных от Минэкономразвития.

ФАС подчеркнула, что эти меры будут временными, они будут действовать до конца 2024 года.

Если будут выявлено нарушение этих правил, компания получит предупреждение, игнорирование которого приведет к заведению уголовного дела, следует из предложения поправок ФАС в КоАП. Предусмотрены штрафы: до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей) для юрлиц.

Российские власти сейчас вправе использовать два инструмента для стабилизации цен. В случае подорожания какой-либо категории товаров на 10%, кабинет министров может вмешаться в регулирование и определить предельно допустимую стоимость на товар. Доступно также добровольное обязательство ретейлеров по ограничению наценки на социально значимые продукты в 5%.

Главное новшество разработанного ФАС законопроекта — легализация понятия «экономически необоснованная цена», в первую очередь — в отношении товаров массового спроса, указали в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ). Фактически, это означает значительное расширение полномочий по вмешательству регуляторов в ценообразование по всей товаропроводящей цепочке. Эксперты организации назвали усиление государственного контроля за участниками рынка одним из рисков такой инициативы.

Крупную компанию смогут привлечь к ответственности без нужды представлять доказательства — к примеру, сговор, картель, превышение доли на рынке и монопольного положения, это основной риск, возникающий при реализации инициативы ФАС, считает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Основные продажи приходятся на продукцию с глубокими скидками в 30–40%, и гипотетически к ответственности можно привлечь любое предприятие, приложив накладные другого юридического лица на аналогичный товар по акции и без скидки, предположил Леонов.

Минпромторг изучил законопроект, предложений и замечаний в нем не возникло. Министерство отметило, что торговые сети сами не хотят повышать цены, ведь это их конкретное преимущество, а некоторые площадки «устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой цены (базовые, которые покупают прежде всего) за счет собственной маржи».

В конце 2023 года подорожали некоторые категории товаров, среди которых куриные яйца. По данным Росстата, в октябре куриные яйца выросли в цене в 18 регионах России на 1,5–10,0%, в 52 субъектах — на 10,1–20,0%, в 14 субъектах страны — на 20,1–39,9%. Цены не менялись только на Камчатке. В целом по стране с начала 2023 года яйца подорожали на 13,1%, в годовом выражении — на 23,9%. ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%.

Но источник РБК в одной из розничных сетей рассказывал, что причина подорожания — на стороне производителей. Собеседник РБК еще в одной торговой сети связывает повышение закупочных цен у поставщиков с превышением спроса над предложением: «В предновогодние дни спрос увеличится еще больше».

«С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены», — пояснила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.