Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 63,43 (-0,47) Quote, 04 фев, 13:12
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 70,13 (-0,67) Quote, 04 фев, 13:12
В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов Экономика, 02:28 Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Политика, 02:07 Самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился на аэродроме в России Общество, 02:00 Структура ВТБ продала долю в золотодобывающей компании за $28,4 млн Бизнес, 01:54 В Петербурге умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Общество, 01:45 В результате схода лавины на микроавтобус в Турции погибли пять человек Общество, 01:30 Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве Общество, 01:07 Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО Экономика, 00:59 Глава ВОЗ попросил страны поделиться данными о новом коронавирусе Общество, 00:50 Генпрокуратура передала в суд дело члена банды Басаева Общество, 00:40 ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде Общество, 00:07 Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя Общество, 00:06 Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками Финансы, 00:00 ВОЗ сообщила о 20,6 тыс. заболевших коронавирусом по всему миру Общество, 04 фев, 23:50
Бизнес ,  
0 

Структура ВТБ продала долю в золотодобывающей компании за $28,4 млн

Акции и облигации выкупила компания Aeon Mining Limited, принадлежащая бизнесмену Роману Троценко. В 2017 году она продала эти ценные бумаги структуре ВТБ по сделке РЕПО
ВТБ VTBR ₽0,04726 +2,39% Купить
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

VTB Bank (Europe) SE — структура ВТБ — вышла из капитала четвертой по размеру золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи. Согласно данным золотодобытчика, структура владела 300 млн обыкновенных акций (9,06%).

Золотодобывающая компания также сообщила, что 3 февраля Aeon Mining Limited выкупила 300 млн обыкновенных акций и конвертируемых облигаций с погашением до 2024 года, которые ранее принадлежали VTB Bank (Europe) SE (бывшая VTB bank (Deutschland) AG). Общая сумма сделки составила $28,4 млн.

Троценко купил долю в золотодобывающей компании почти за $100 млн
Бизнес

21 декабря 2017 года Aeon Mining Limited продала эти акции VTB Bank (Europe) SE по сделке РЕПО, которая предполагает обратную продажу ценных бумаг. Компания принадлежит Научно-производственному объединению «Альтаир», которое контролирует бизнесмен Роман Троценко.

Он является крупнейшим акционером Petropavlovsk. В июле 2019 года компания «НПО «Альтаир» Троценко купила кипрскую Fincraft Holdings, которая контролировала 22,42% золотодобытчика.

В конце октября прошлого года долю в золотодобывающей компании приобрел бывший член совета директоров группы ПИК и владелец Озерного полиметалического месторождения в Бурятии Владислав Свиблов. Его компания Fortiana Holdings купила 4,6%.

«Ренова» продала свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk
Бизнес

Petropavlovsk занимается добычей золота в Амурской области. В регионе работают четыре его предприятия — Пионер, Албын, Маломыр и Покровский рудник. Компания добывает более 400 тыс. тройских унций золота в год.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: ВТБ, AEON, Лондонская биржа
Материалы по теме
Троценко купил долю в золотодобывающей компании почти за $100 млн
Бизнес
«Ренова» продала свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter