Структура ВТБ продала долю в золотодобывающей компании за $28,4 млн

Акции и облигации выкупила компания Aeon Mining Limited, принадлежащая бизнесмену Роману Троценко. В 2017 году она продала эти ценные бумаги структуре ВТБ по сделке РЕПО

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

VTB Bank (Europe) SE — структура ВТБ — вышла из капитала четвертой по размеру золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи. Согласно данным золотодобытчика, структура владела 300 млн обыкновенных акций (9,06%).

Золотодобывающая компания также сообщила, что 3 февраля Aeon Mining Limited выкупила 300 млн обыкновенных акций и конвертируемых облигаций с погашением до 2024 года, которые ранее принадлежали VTB Bank (Europe) SE (бывшая VTB bank (Deutschland) AG). Общая сумма сделки составила $28,4 млн.

21 декабря 2017 года Aeon Mining Limited продала эти акции VTB Bank (Europe) SE по сделке РЕПО, которая предполагает обратную продажу ценных бумаг. Компания принадлежит Научно-производственному объединению «Альтаир», которое контролирует бизнесмен Роман Троценко.

Он является крупнейшим акционером Petropavlovsk. В июле 2019 года компания «НПО «Альтаир» Троценко купила кипрскую Fincraft Holdings, которая контролировала 22,42% золотодобытчика.