Структура ВТБ продала долю в золотодобывающей компании за $28,4 млн
VTB Bank (Europe) SE — структура ВТБ — вышла из капитала четвертой по размеру золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи. Согласно данным золотодобытчика, структура владела 300 млн обыкновенных акций (9,06%).
Золотодобывающая компания также сообщила, что 3 февраля Aeon Mining Limited выкупила 300 млн обыкновенных акций и конвертируемых облигаций с погашением до 2024 года, которые ранее принадлежали VTB Bank (Europe) SE (бывшая VTB bank (Deutschland) AG). Общая сумма сделки составила $28,4 млн.
21 декабря 2017 года Aeon Mining Limited продала эти акции VTB Bank (Europe) SE по сделке РЕПО, которая предполагает обратную продажу ценных бумаг. Компания принадлежит Научно-производственному объединению «Альтаир», которое контролирует бизнесмен Роман Троценко.
Он является крупнейшим акционером Petropavlovsk. В июле 2019 года компания «НПО «Альтаир» Троценко купила кипрскую Fincraft Holdings, которая контролировала 22,42% золотодобытчика.