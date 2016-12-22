«Ренова» продала свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk

«Ренова» Виктора Вексельберга продала свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk. В 2017 году компанию на фоне усиления «Реновы» в совете директоров покинули ее сооснователи Питер Хамбро и Павел Масловский

Фото: Николай Галкин / ТАСС

О продаже доли структур Виктора Вексельберга (22,18%) говорится в сообщении Petropavlovsk. О продаже пакета в золотодобытчике агентству Reuters заявил член правления «Реновы» Андрей Шторх.

Параллельно 22,42% в компании получила зарегистрированная на Кипре компания Fincraft Holdings Ltd. Как отмечает «Интерфакс», единственным владельцем офшора является банкир Кенес Ракишев (7-е место среди богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes, состояние $705 млн). 9,08% может быть передано по РЕПО банку ВТБ.

Ракишев изначально хотел купить у «Реновы» другую золотодобывающую компанию — «Золото Камчатки», сообщил осведомленный источник РБК. Однако «Золото Камчатки» в начале декабря купила компания GV Gold, подконтрольна акционерам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым.

«Ренова» наращивала свою долю в Petropavlovsk с ноября 2015 года. В июне 2017 года акционеры Petropavlovsk избрали в совет директоров кандидатов от «Реновы» и дружественных ей фондов Sothic и M&G, при этом совет директоров покинул сооснователь компании Питер Хамбро. В июле Petropavlovsk покинул другой его сооснователь — экс-сенатор Павел Масловский.

Выпуск золота у Petropavlovsk составил в 2016 году 416 тыс. унций, выручка — $540,7 млн. Компания ведет добычу на рудниках в Амурской области.