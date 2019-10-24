Бывший топ-менеджер ПИК купил долю в золотодобывающей Petropavlovsk

Бывший член совета директоров группы ПИК и владелец Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии Владислав Свиблов приобрел 4,6% в золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом компания объявила на Лондонской бирже. Его компания Fortiana Holdings приобрела акции на внебиржевом рынке, сумма сделки не раскрывается. Исходя из текущей капитализации компании на Лондонской бирже (около $400 млн), доля Свиблова стоит $18,4 млн.

«Приобретение доли в Petropavlovsk — это финансовая инвестиция в недооцененный актив с высоким потенциалом роста», — прокомментировал сделку Свиблов, назвав себя «стратегическим инвестором в российский горнодобывающий сектор».

В начале 2019 года Свиблов приобрел Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии, которое раньше принадлежало структурам ИФК «Метрополь» Михаила Слипенчука. В сентябре он договорился с ВТБ о предоставлении финансирования для строительства ГОКа на месторождении на сумму около 70 млрд руб. Начать производство цинкового и свинцово-серебряного концентратов на ГОКе Свиблов планирует в 2024 году.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk (пятой по добыче золота компании в России) является Роман Троценко. Он приобрел 22% золотодобывающей компании летом этого года у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.