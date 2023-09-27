 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Курильщиков вейпов в России стало в три раза больше

SuperJob: количество курильщиков вейпов выросло в три раза
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

За последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза. Это следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие представители 500 компаний и 2500 экономически активных россиян.

21% респондентов используют только электронные испарители, тогда как 16% курят и вейпы, и обычные сигареты. В 2019 году таких людей было меньше — 8 и 12% соответственно. Вейпами больше пользуются женщины (33%), чем мужчины (14%), причем больше всего электронные испарители предпочитают люди до 34 лет. Россияне старше 45 лет курят обычные табачные изделия — сигареты, сигары и трубки.

В связи с популярностью вейпов работодатели все чаще выделяют специальные места, где курильщики могут пользоваться как вейпами, так и сигаретами. По данным опроса, курение совсем запрещено лишь в 14% компаний, электронные сигареты — в 22%, тогда как четыре года назад, в 2019 году, запрещали в 21 и 46% соответственно.

4 сентября опрос компании «Ромир» показал, что россияне готовы покупать нелегальный табак в случае подорожания сигарет. Согласно результатам опроса, если цены на сигареты вырастут на 10%, на нелегальную продукцию готовы перейти 61% респондентов, если на 20% — 64% опрошенных, а если на 30% — 66% россиян.

Теги
курение сигареты электронные сигареты вейп Исследование Superjob
Материалы по теме
В багаже у кубинки таможенники нашли сигары на ₽820 тыс.
Общество
Во Франции запретят одноразовые электронные сигареты
Общество
Госдума ограничила перевозку по России вейпов и электронных сигарет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:01
Азербайджан раскрыл свои потери в Нагорном Карабахе Политика, 11:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:55
Почему Якиманка – один из самых престижных районов Москвы РБК+, 10:52
Мужчина пострадал при обстреле белгородского Большетроицкого Политика, 10:46
Фильм Германа-младшего с Безруковым покажут на Токийском кинофестивале Life, 10:45
В офисе Зеленского назвали выдумкой информацию о «деле Залужного» Политика, 10:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сборная Украины снялась с ЧМ по пляжному футболу из-за участия Белоруссии Спорт, 10:39
Путин поздравил Бердымухамедовых с Днем независимости Политика, 10:38
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 10:33
Почему на поиск директора по маркетингу уходит не меньше трех месяцев Pro, 10:30
Ставка на зарплату: в чем новизна нового бюджета России Дискуссионный клуб, 10:30
В России почти вдвое выросло предложение строящихся апартаментов Недвижимость, 10:25
Курильщиков вейпов в России стало в три раза больше Общество, 10:23