Курильщиков вейпов в России стало в три раза больше

Фото: Замир Усманов / ТАСС

За последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза. Это следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие представители 500 компаний и 2500 экономически активных россиян.

21% респондентов используют только электронные испарители, тогда как 16% курят и вейпы, и обычные сигареты. В 2019 году таких людей было меньше — 8 и 12% соответственно. Вейпами больше пользуются женщины (33%), чем мужчины (14%), причем больше всего электронные испарители предпочитают люди до 34 лет. Россияне старше 45 лет курят обычные табачные изделия — сигареты, сигары и трубки.

В связи с популярностью вейпов работодатели все чаще выделяют специальные места, где курильщики могут пользоваться как вейпами, так и сигаретами. По данным опроса, курение совсем запрещено лишь в 14% компаний, электронные сигареты — в 22%, тогда как четыре года назад, в 2019 году, запрещали в 21 и 46% соответственно.

4 сентября опрос компании «Ромир» показал, что россияне готовы покупать нелегальный табак в случае подорожания сигарет. Согласно результатам опроса, если цены на сигареты вырастут на 10%, на нелегальную продукцию готовы перейти 61% респондентов, если на 20% — 64% опрошенных, а если на 30% — 66% россиян.