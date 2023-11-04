Red Wings оставила регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи

С 13 ноября рейсы в Тель-Авив будут выполняться из Домодедово или Жуковского через Сочи, а также самолеты будут летать из Сочи в Тель-Авив. Ранее авиакомпания выполняла полеты из Махачкалы, где в конце октября произошли беспорядки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Авиакомпания Red Wings сохраняет регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи, об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности», — сказали там.

С 13 ноября по понедельникам рейсы в Тель-Авив будут выполняться из Домодедово через Сочи, по средам, четвергам и субботам — из Жуковского через Сочи, уточнили в Red Wings. Также самолеты будут летать по четвергам из Сочи в Тель-Авив.

8 октября, на следующий день после нападения ХАМАС на Израиль, Red Wings объявила о переносе на день двух рейсов из Сочи в Тель-Авив, а также из Махачкалы. 11 октября компания сообщила, что возобновила регулярное сообщение с Израилем. Перевозчик тогда уточнил, что с 9 октября самолеты летают в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из Сочи и Москвы (с транзитом через Минеральные Воды в Ставропольском крае), а также из Махачкалы. Рейсы выполняются днем, добавили там. В Red Wings подчеркнули, что непрерывно отслеживают ситуацию с безопасностью авиасообщения и при повышении рисков выполнение программы полетов временно приостановят.

После беспорядков в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Израиля Red Wings перенесла в Сочи два рейса из дагестанской столицы в Тель-Авив. Первый был запланирован на 1 ноября по маршруту Махачкала — Тель-Авив, второй: Жуковский — Махачкала — Тель-Авив. Оба рейса отменили, а пассажирам предложили возможность полететь на следующей день рейсами Домодедово — Сочи — Тель-Авив. Из-за погромов махачкалинский аэропорт был временно закрыт.