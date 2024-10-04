Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд руб. к своей жене, основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Ким (супруги находятся в процессе развода), компании ООО «РВБ», созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, а также ООО «Вайлдберриз», сообщил он в своем телеграм-канале.
В эту сумму предприниматель оценил активы Wildberries, которые, по мнению Бакальчука, были незаконно переданы РВБ, — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили РБК, что не получали исковых заявлений, о которых говорит Бакальчук. «При поступлении [документы] будут рассмотрены в установленном законом порядке», — добавили там.
РВБ ранее подала в суд на «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов. Общая сумма иска составила 37 млрд руб., говорили РБК в пресс-службе объединенной компании.
ООО «РВБ» было зарегистрировано в июле, после того как Russ и Wildberries объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Реструктуризация РВБ завершилась в начале октября.
Бакальчук выступает против сделки и пытается ее оспорить. Накануне он подал в суд из-за передачи объединенной компании домена wildberries.ru. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Мирзояном. Татьяна Ким в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод».
В сентябре Бакальчука задерживали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, при которой, по данным СК, семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и Ким, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции.
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Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
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