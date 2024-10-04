 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
В эту сумму Бакальчук оценил активы маркетплейса, которые перешли объединенной компании Wildberries и Russ. В РВБ не получали исковое заявление. Об окончании реструктуризации Wildberries Татьяна Ким объявила 1 октября
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд руб. к своей жене, основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Ким (супруги находятся в процессе развода), компании ООО «РВБ», созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, а также ООО «Вайлдберриз», сообщил он в своем телеграм-канале.

В эту сумму предприниматель оценил активы Wildberries, которые, по мнению Бакальчука, были незаконно переданы РВБ, — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили РБК, что не получали исковых заявлений, о которых говорит Бакальчук. «При поступлении [документы] будут рассмотрены в установленном законом порядке», — добавили там.

РВБ ранее подала в суд на «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов. Общая сумма иска составила 37 млрд руб., говорили РБК в пресс-службе объединенной компании.

Татьяна Ким заявила об окончании реструктуризации Wildberries
Бизнес
Татьяна Ким

ООО «РВБ» было зарегистрировано в июле, после того как Russ и Wildberries объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Реструктуризация РВБ завершилась в начале октября.

Бакальчук выступает против сделки и пытается ее оспорить. Накануне он подал в суд из-за передачи объединенной компании домена wildberries.ru. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Мирзояном. Татьяна Ким в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод».

В сентябре Бакальчука задерживали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, при которой, по данным СК, семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и Ким, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Александр Ситюков
Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries Russ Outdoor иск в суд
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Бизнес
В Белоруссии потребовали от Wildberries прекратить продажи дронов
Общество
Wildberries потребовала от компании Бакальчука вернуть авансы на ₽37 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в ИранеИнвестиции, 12:05
Как девелоперу выжить в эпоху дорогого кредита — пять идейPro, 12:05
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКСПолитика, 12:01
Какую пользу МФО несут экономике и почему они важныРБК Компании, 12:00
МИД призвал Запад признать ответственность за восстановление АфганистанаПолитика, 11:59
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 11:58
SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммыИнвестиции, 11:52
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В HBO анонсировали выпуск фильма о личности создателя биткоинаКрипто, 11:41
Ученые оценили влияние запрета табака на смертность от ракаОбщество, 11:39
США отказались поддержать подготовку израильского удара по ИрануПолитика, 11:30
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрдБизнес, 11:29
Дочь Тутберидзе рассказала о причинах отказа от российского гражданстваСпорт, 11:27
Бортников заявил о желании НАТО внедрить контингент в ЗакавказьеПолитика, 11:23
В Орловской области объявили опасность ракетной атакиПолитика, 11:21