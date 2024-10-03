Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Домен перешел к РВБ 30 июля. Бакальчук говорил, что эксперты оценили домен в $3 млрд. В РВБ заявили, что пока не получили документы о претензиях Бакальчука, компания в сентябре подала иск к «ВБ девелопмент» Бакальчука на ₽37 млрд

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд к основательнице Wildberries Татьяне Ким (Бакальчук) и созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ компании РВБ с требованием признать сделку о передаче последней домена wildberries.ru ничтожной. Об этом Бакальчук рассказал в своем телеграм-канале, приложив копию заявления.

Он отметил, что все еще состоит в браке с Татьяной Ким (она объявила о разводе в июле, первое судебное заседание состоялось 12 сентября), а брачный договор они не заключали.

«Доменное имя, которое с самого начала было оформлено на Татьяну, внезапно оказалось в распоряжении ООО «РВБ». Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО «РВБ» — это абсурдная сделка, противоречащая всем принципам закона и здравого смысла. Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли», — написал Бакальчук и связал это с подготовкой к бракоразводному процессу. Он отметил, что, по предварительной оценке экспертов, домен wildberries.ru стоит не менее $3 млрд.

В пресс-службе РВБ заявили РБК, что такие документы в компанию не поступали. «При поступлении будут рассмотрены в установленном законом порядке», — сказали там.

Иск поступил в Савеловский суд, в настоящее время вопрос о его принятии к производству не решен, сообщил telegram-канал столичных судов.

25 сентября РВБ увеличила сумму претензий к «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов на 10 млрд руб. Таким образом, общая сумма иска составила 37 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании.

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчук (ему принадлежит 1% Wildberries) выступил против этой сделки. Его поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о «рейдерском захвате» маркетплейса Робертом Мирзояном и его братом Леваном. Татьяна Ким ответила: «Это не рейдерский захват. Это развод».

30 июля домен wildberries.ru перешел к РВБ. На следующий день Бакальчук сообщил, что оспорит передачу домена. Представитель Wildberries тогда говорил, что согласия Бакальчука на передачу домена не требуется.

18 сентября около офиса Wildberries в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли. В Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Сам он утверждал, что пришел на переговоры, но Татьяна Ким и компания это опровергли.

В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».

1 октября Ким сообщила о завершении реструктуризации РВБ.