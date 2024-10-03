 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Домен перешел к РВБ 30 июля. Бакальчук говорил, что эксперты оценили домен в $3 млрд. В РВБ заявили, что пока не получили документы о претензиях Бакальчука, компания в сентябре подала иск к «ВБ девелопмент» Бакальчука на ₽37 млрд
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд к основательнице Wildberries Татьяне Ким (Бакальчук) и созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ компании РВБ с требованием признать сделку о передаче последней домена wildberries.ru ничтожной. Об этом Бакальчук рассказал в своем телеграм-канале, приложив копию заявления.

Он отметил, что все еще состоит в браке с Татьяной Ким (она объявила о разводе в июле, первое судебное заседание состоялось 12 сентября), а брачный договор они не заключали.

«Доменное имя, которое с самого начала было оформлено на Татьяну, внезапно оказалось в распоряжении ООО «РВБ». Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО «РВБ» — это абсурдная сделка, противоречащая всем принципам закона и здравого смысла. Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли», — написал Бакальчук и связал это с подготовкой к бракоразводному процессу. Он отметил, что, по предварительной оценке экспертов, домен wildberries.ru стоит не менее $3 млрд.

В пресс-службе РВБ заявили РБК, что такие документы в компанию не поступали. «При поступлении будут рассмотрены в установленном законом порядке», — сказали там.

Иск поступил в Савеловский суд, в настоящее время вопрос о его принятии к производству не решен, сообщил telegram-канал столичных судов.

25 сентября РВБ увеличила сумму претензий к «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов на 10 млрд руб. Таким образом, общая сумма иска составила 37 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании.

Wildberries потребовала от компании Бакальчука вернуть авансы на ₽37 млрд
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчук (ему принадлежит 1% Wildberries) выступил против этой сделки. Его поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о «рейдерском захвате» маркетплейса Робертом Мирзояном и его братом Леваном. Татьяна Ким ответила: «Это не рейдерский захват. Это развод».

30 июля домен wildberries.ru перешел к РВБ. На следующий день Бакальчук сообщил, что оспорит передачу домена. Представитель Wildberries тогда говорил, что согласия Бакальчука на передачу домена не требуется.

18 сентября около офиса Wildberries в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли. В Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Сам он утверждал, что пришел на переговоры, но Татьяна Ким и компания это опровергли.

В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».

1 октября Ким сообщила о завершении реструктуризации РВБ.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Александр Ситюков Александр Ситюков
Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries домен иски Бракоразводный процесс Russ Outdoor
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Бизнес
Wildberries потребовала от компании Бакальчука вернуть авансы на ₽37 млрд
Бизнес
Следствие попросило провести обыск у Владислава Бакальчука
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВОПолитика, 13:01
ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынкеФинансы, 13:00
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»Общество, 12:59
Депутаты разошлись во мнениях относительно мер к родителям квадроберовОбщество, 12:52
Сборная России не нашла соперников после турнира с «самозваной» КолумбиейСпорт, 12:52
Принцип Майи Энджелоу: что расскажет другим ваш эмоциональный следPro, 12:50
Курсы криптовалют продолжили спуск вслед за падением биткоина к $60 тыс.Крипто, 12:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В метро в Москве проверили работу систем экстренного оповещенияГород, 12:44
ЦАХАЛ подтвердила убийство главы правительства ХАМАС в секторе ГазаПолитика, 12:42
Участника военной операции Аргамакова назначат сенатором от АлтаяОбщество, 12:40
Как за три месяца заработать на весь год — советы селлера и маркетплейсаPro, 12:21
В прокате «Особенности национальной больницы». Мы посмотрели и советуемLife, 12:20
Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за чемпионский бойСпорт, 12:17
Жога запланировал кадровые решения после знакомства с командой на УралеПолитика, 12:17