Татьяна Ким заявила об окончании реструктуризации Wildberries

По словам Ким, перестройка структуры задумывалась еще в конце 2023 года. Она отметила, что безопасность сотрудников объединенной организации РВБ — ее основной приоритет

Татьяна Ким (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ООО «РВБ», объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, закончилась реструктуризация, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что еще в конце 2023 года рассказала РБК об угрозе для компании, которая «кроется у нас внутри». В интервью она уточнила, что в организации работают 3 тыс. человек и огромное количество энергии, вместо того чтобы направляться на то, чтобы бежать вперед, затухает внутри. По словам Ким, «иногда люди, вместо того чтобы заниматься работой, начинают выяснять, кто из них чем будет заниматься». Тогда она подчеркнула, что это может погубить Wildberries.

«Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. <...> Я уже понимала, что требуется серьезная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой, в то же время стать более четкой, более структурированной, более правильной. Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», — рассказала основательница Wildberries 1 октября 2024 года.

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Ким отметила, что сотрудники — главная ценность любой компании, и рассказала, что работникам объединенной организации поступают непонятные сообщения или просьбы добавить непонятно кого в друзья в соцсетях. «Для меня ваша безопасность и ваше будущее — основной приоритет», — подчеркнула Ким. Она призвала сотрудников ничего не бояться и отметила, что является гарантом их безопасности.

Основательница Wildberries напомнила о последних событиях, связанных с компанией, — стрельбой рядом с офисом маркетплейса в центре Москвы. В результате были убиты два охранника офиса. Ким заявила, что двойное убийство не должно оставаться безнаказанным.

Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор». По данным представителей Wildberries, огонь открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — мужа основательницы маркетплейса. Сам он заявил, что пришел на переговоры с РВБ, но его супруга и компания это опровергли.

После инцидента со стрельбой Татьяна поменяла фамилию на девичью — Ким.

В рамках дела о нападении Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».