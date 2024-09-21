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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Суд арестовал на 15 суток пытавшихся вывезти фигуранта дела Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Суд арестовал на 15 суток 13 участников инцидента со стрельбой у офиса Wildberries за неповиновение полиции. Накануне такое же наказание получили шесть человек. Они пытались прорваться в НИИ Склифосовского, куда отвезли раненых

Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Еще 13 участников инцидента со стрельбой у офиса Wildberries в центре Москвы признали виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции), их отправили под административный арест на 15 суток, сообщает пресс-служба столичных судов.

Это Цечоев Б.Т., Эсмурзиев З.М., Баркинхоев З.М., Кодзоев А.Б., Цечоев М.Х., Чичаев Р.С., Лолохоев И.Х., Аушев М.-С М.-С., Исмаилов Р.Х., Дакиев И.Р., Евкуров Б.А., Албаков А.М., Малороев У.И. Накануне в Тверском суде сообщили об аресте еще шестерых по этой же статье. Таким образом, к административной ответственности привлечены 19 человек.

ТАСС пишет, что шестеро мужчин, арестованных накануне, хотели прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда привезли пострадавших после стрельбы. По данным агентства, они намеревались попасть в палату, где медики оказывали помощь бойцу смешанных единоборств, чемпиону Европы и мира по тхэквондо, мастеру спорта по кикбоксингу Умару Чичаеву, и увезти его.

Чичаев был арестован на два месяца, такое решение вынес Басманный суд Москвы, где прозвучало, что он служит в батальоне «Ахмат-2» Росгвардии. На такой же срок под стражу 19 и 20 сентября отправили еще 29 человек.

21 сентября, как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, следователи отпустили трех задержанных по делу о стрельбе, они «покинули здание органов предварительного расследования». Накануне вечером Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, заявил, что находится дома и с ним «все в порядке».

Бизнесмен был задержан на 48 часов, ему было предъявлено обвинение по ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Однако позднее представители предпринимателя заявили «Коммерсанту», что следователи центрального аппарата СК не нашли состава преступления в действиях Бакальчука.

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в Романовом переулке произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли. Бакальчук заявлял, что пришел на переговоры с руководством РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, но компания и Татьяна Бакальчук это опровергли, указав, что никаких встреч с ним не было запланировано. В тот же день был атакован другой офис Wildberries у метро «Динамо». По данным РВБ, туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме» вместе с бывшими топ-менеджерами Wildberries, через полтора часа их вывели из здания. Произошедшее там назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством» Бакальчука.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Wildberries Russ Outdoor стрельба неповиновение полиции административный арест Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Москва НИИ им. Н.В. Склифосовского
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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