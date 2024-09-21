Суд арестовал на 15 суток пытавшихся вывезти фигуранта дела Wildberries

Суд арестовал на 15 суток 13 участников инцидента со стрельбой у офиса Wildberries за неповиновение полиции. Накануне такое же наказание получили шесть человек. Они пытались прорваться в НИИ Склифосовского, куда отвезли раненых

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Еще 13 участников инцидента со стрельбой у офиса Wildberries в центре Москвы признали виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции), их отправили под административный арест на 15 суток, сообщает пресс-служба столичных судов.

Это Цечоев Б.Т., Эсмурзиев З.М., Баркинхоев З.М., Кодзоев А.Б., Цечоев М.Х., Чичаев Р.С., Лолохоев И.Х., Аушев М.-С М.-С., Исмаилов Р.Х., Дакиев И.Р., Евкуров Б.А., Албаков А.М., Малороев У.И. Накануне в Тверском суде сообщили об аресте еще шестерых по этой же статье. Таким образом, к административной ответственности привлечены 19 человек.

ТАСС пишет, что шестеро мужчин, арестованных накануне, хотели прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда привезли пострадавших после стрельбы. По данным агентства, они намеревались попасть в палату, где медики оказывали помощь бойцу смешанных единоборств, чемпиону Европы и мира по тхэквондо, мастеру спорта по кикбоксингу Умару Чичаеву, и увезти его.

Чичаев был арестован на два месяца, такое решение вынес Басманный суд Москвы, где прозвучало, что он служит в батальоне «Ахмат-2» Росгвардии. На такой же срок под стражу 19 и 20 сентября отправили еще 29 человек.

21 сентября, как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, следователи отпустили трех задержанных по делу о стрельбе, они «покинули здание органов предварительного расследования». Накануне вечером Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, заявил, что находится дома и с ним «все в порядке».

Бизнесмен был задержан на 48 часов, ему было предъявлено обвинение по ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Однако позднее представители предпринимателя заявили «Коммерсанту», что следователи центрального аппарата СК не нашли состава преступления в действиях Бакальчука.

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в Романовом переулке произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли. Бакальчук заявлял, что пришел на переговоры с руководством РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, но компания и Татьяна Бакальчук это опровергли, указав, что никаких встреч с ним не было запланировано. В тот же день был атакован другой офис Wildberries у метро «Динамо». По данным РВБ, туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме» вместе с бывшими топ-менеджерами Wildberries, через полтора часа их вывели из здания. Произошедшее там назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством» Бакальчука.