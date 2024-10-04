Дом-книжку на Новом Арбате признали аварийным и реконструируют

Комплекс секретариата Совета экономической взаимопомощи, известный как дом-книжка на столичном Новом Арбате, Москва признала аварийным. Здание планируют реконструировать с помощью инвестора

Фото: Алексей Бычков / ТАСС

Правительством Москвы принято решение «об обновлении территории и реконструкции» здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), сообщили РБК в департаменте городского имущества города. «В ходе экспертизы здание по адресу Новый Арбат, 36, было признано ограниченно работоспособным, поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы», — заявили в департаменте.

Само здание ждет «масштабная реконструкция», для этого планируется привлечь частного инвестора. «В результате реализации проекта площадь комплекса увеличится для того, чтобы разместить здесь современный социокультурный кластер, в который войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты», — уточнили в департаменте.

Точное наполнение комплекса будет определено после подготовки градостроительной документации и согласования архитектурной концепции. Сроки подготовки в департаменте не уточнили.

Почему здание решили реконструировать Обследование текущего технического состояния строительных конструкций и сопутствующие инженерные изыскания проводились специалистами НИУ МГСУ. Согласно их заключению, здание не соответствует требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности. «Стоимость ремонта здания с учетом объема необходимых работ и сложности их реализации будет превышать стоимость нового строительства, в связи с чем принято решение о реализации проекта комплексной реконструкции», — уточнили в департаменте.

Что такое «Дом-книжка»

В январе 1949 года на Международном экономическом совещании была образована общеэкономическая межправительственная организация стран социалистического лагеря — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Сначала в нее вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, впоследствии присоединились Албания, ГДР, Монголия, Куба и Вьетнам. Из-за роста членов — участников организации рос и аппарат — это привело к необходимости поиска нового помещения.

Холл концертного зала (Фото: А.А. Александров / Музей архитектуры им. А.В.Щусева)

Решение о строительстве нового здания было принято на втором заседании исполкома СЭВ в сентябре 1962 года. Советское правительство предоставило земельный участок в конце строившейся тогда магистрали — Нового Арбата. «Решение (о строительстве здания СЭВ на Новом Арбате. — РБК) пришло случайно. Хрущев и архитектор Михаил Посохин — они дружили — ехали по Бережковской набережной. Посохин увидел открывающийся пейзаж и воскликнул: «Вот отличное место для СЭВа!», — рассказывала Анна Жарова, замгендиректора АО «Олимп» по техническим вопросам (более 30 лет управляло зданием). — Проекты на конкурс представили все страны — участницы сообщества. В итоге остались два — наш и немецкий. Но у ГДР он был очень строгий — просто две прямоугольные высотки рядом. Выбрали наш — в виде открытой книги, символизирующей накопление знаний и открытость для всех. Строили тоже всем СЭВом. Генподрядчиком был «Мосстрой-4», они делали основной фундамент, каркас здания <...> Немцы делали всю электрику — от подстанций до розеток в кабинетах. Чехи — лифты. Венгры трудились над мебелью и аппаратурой звукоусиления и синхронного перевода. Болгары — над отделкой и раздвижными перегородками. Румыны поставляли отделочный камень. Очень красивый был потолок в конференц-зале, из польских алюминиевых элементов».

Весь комплекс включает три здания, которые занимают 4,5 га и объединены общим стилобатом: 31-этажную административную высотку, конференц-центр и стоящую отдельно 13-этажную гостиницу «Мир». Строительство длилось в период 1963–1970 годов. Кроме Посохина над проектом работали архитекторы Ашот Мндоянц и Владимир Свирский. Главный корпус здания выполнен в виде двух изогнутых «крыльев», объединенных центральным стволом. Высота «крыльев» — 106 м. Такая конструкция также напоминает развернутую книгу, отчего здание и получило название «дом-книжка». Общая площадь здания — 56,44 тыс. кв. м (арендная — 22,75 тыс кв. м) и относится к офисно-административным зданиям класса В.

Холл пресс-центра (Фото: А.А. Александров / Музей архитектуры им. А.В.Щусева)

Согласно заключенному в 1967 году договору между странами — членами СЭВ, в случае роспуска организации Советский Союз получал право отчуждения ее недвижимости на своей территории при условии выплаты другим странам — участникам компенсации за совместно созданные объекты. Решение о роспуске СЭВ было принято 29 июня 1991 года. Уже осенью 1991-го распоряжением главы Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР Ивана Силаева имущество СЭВ, а также автобаза, типография и пансионат «Дружба» в Наро-Фоминском районе были отчуждены в пользу мэрии Москвы. За эти активы исполнительный комитет СЭВ получил 86 млн руб. Такая оценка не устроила многие страны, настаивавшие на стоимости $200 млн и грозившие даже обратиться в международный арбитраж. Но расхождения в оценке так ничем и не закончились, а в здании разместился аппарат московской мэрии.

В октябре 1993-го здание СЭВ, как и Белого дома, пострадало в результате штурма и проходивших столкновений: была выбита половина стекол и витражей, пострадали облицовка, инженерные коммуникации. Но быстрый ремонт позволил восстановить помещение, и помимо мэрии в него на полгода переехали депутаты Госдумы первого созыва.

Более 30 лет в здании располагались структуры правительства Москвы. В ноябре 2023-го «здание-книжка», «которое долгие годы является визитной карточкой города», перешло безвозмездно, на основании договора дарения с баланса АО «Олимп» в собственность Москвы, следует из годового отчета АО (при этом оно продолжило заниматься его эксплуатацией и техобслуживанием). «В настоящее время в стадии согласования находится вопрос о передаче в аренду и управление АО «Олимп» нежилых помещений в здании на Новом Арбате, 21, в котором будут размещены органы власти, в настоящее время расположенные на Новом Арбате, 36», — указано в документе. За прошлый год на аренде площадей СЭВ «Олимп» заработал 477,5 млн руб. «Вследствие выбытия основного объекта недвижимости» АО за ноябрь, декабрь 2023 года потеряло выручку от аренды порядка 90 млн руб. Из действующих арендаторов (со сроком аренды до 2028 года) в здании СЭВ значится только ООО «Рэй».

Интерьер ресторана (Фото: А.А. Александров / Музей архитектуры им. А.В.Щусева)