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В Минтрансе ответили на прогноз о повышении цен на авиабилеты до 40%

Минтранс: в России сохраняются доступные цены на авиабилеты, их рост составил 6,2%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России сохраняются доступные цены на авиабилеты, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик, комментируя прогноз совладельца Внуково Виталия Ванцева по поводу их подорожания.

«На основе данных ФАС России, обработанных Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 руб.», — передала РБК слова Чалика пресс-служба ведомства.

Замминистра объяснил, что в летний период цены традиционно повышаются, поскольку авиакомпаниям нужно компенсировать недополученную прибыль низкого сезона, однако «аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается». Чалик добавил, что из-за конкуренции за пассажиров перевозчики не завышают тарифы. Кроме того, государство реализует меры поддержки отрасли, в том числе выделяет субсидии.

Ванцев в интервью РБК ранее спрогнозировал подорожание билетов в 2023 году на внутрироссийские рейсы на 15–20%, а на международные полеты — до 40%.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Волкова Юлия Волкова
цены на авиабилеты Минтранс Внуково
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