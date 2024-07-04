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Из российского App Store удалили четыре VPN-сервиса

Apple удалила из российского App Store VPN Proton, Nord, Red Shield и Le VPN
РКН потребовал от Apple удалить еще несколько популярных VPN-сервисов, корпорация подчинилась и предложила разбираться с РКН самостоятельно. За последние годы РКН добился блокировки более 160 таких сервисов
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

VPN-приложения Red Shield VPN и Le VPN удалены Apple из российского магазина App Store, об этом сообщили сами сервисы в своих блогах.

Удалить приложения потребовал Роскомнадзор в связи с несоблюдением требований местного законодательства, уточнили Le VPN и Red Shield VPN со ссылкой на письмо от Apple. Корпорация предложила разработчикам самим связаться с Роскомнадзором для решения вопроса.

Россиянам также недоступны для скачивания Proton VPN и NordVPN.

Все перечисленные приложения до сих пор доступны в других региональных App Store, убедился корреспондент РБК.

РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор и перечисленные VPN-сервисы.

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Фото:Rafael Henrique / Global Look Press

C 2021 года в России заблокировали более 160 VPN-сервисов.

Такие приложения получили популярность после начала российско-украинского конфликта, когда были заблокированы несколько соцсетей и сотни интернет-изданий. Всего доступ был закрыт к более чем 200 тыс. ресурсов, которые содержали «дискредитацию Вооруженных сил России» и призывы к акциям протеста.

С прошлого ноября Роскомнадзор получил право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Екатерина Ясакова
Apple App Store VPN Роскомнадзор
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