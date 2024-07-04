Из российского App Store удалили четыре VPN-сервиса
VPN-приложения Red Shield VPN и Le VPN удалены Apple из российского магазина App Store, об этом сообщили сами сервисы в своих блогах.
Удалить приложения потребовал Роскомнадзор в связи с несоблюдением требований местного законодательства, уточнили Le VPN и Red Shield VPN со ссылкой на письмо от Apple. Корпорация предложила разработчикам самим связаться с Роскомнадзором для решения вопроса.
Россиянам также недоступны для скачивания Proton VPN и NordVPN.
Все перечисленные приложения до сих пор доступны в других региональных App Store, убедился корреспондент РБК.
РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор и перечисленные VPN-сервисы.
C 2021 года в России заблокировали более 160 VPN-сервисов.
Такие приложения получили популярность после начала российско-украинского конфликта, когда были заблокированы несколько соцсетей и сотни интернет-изданий. Всего доступ был закрыт к более чем 200 тыс. ресурсов, которые содержали «дискредитацию Вооруженных сил России» и призывы к акциям протеста.
С прошлого ноября Роскомнадзор получил право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.