VPN-провайдер подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки без реестра

HideMy.name (прежнее название Hideme.ru) подал иск к РКН с требованием снять с него блокировку — сервис не внесли в реестр запрещенных. В прошлом VPN-провайдер выиграл суд у Роскомнадзора, но снова оказался заблокированным

Фото: Rafael Henrique / Global Look Press

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору (РКН) с требованием снять с него блокировку, осуществляемую без включения в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию искового заявления, поданного в Таганский суд Москвы компанией из Белиза hidemy.network Ltd. (юрлицо VPN-провайдера).

Истец просит признать незаконной блокировку сайта HideMy.name, осуществляющуюся с июля 2023 года посредством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о «суверенном Рунете» с декабря 2021 года). Компания отмечает, что ТСПУ по закону предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».

В HideMy.name подтвердили «Коммерсанту» отправку иска. Гендиректор сервиса Маркус Саар сказал газете, что компанию не предупредили о нарушении, «не были соблюдены и любые другие регламенты».

Интересы компании представляют адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина и проекта «Роскомсвобода» (признан иноагентом) Саркис Дарбинян. Абашина уточнила газете, что иск был подан 3 октября в электронном виде. Она также сказала, что если компания одержит победу в суде, владельцы других сайтов «могут в теории воспользоваться решением при оспаривании, ссылаясь на принцип единообразия судебной практики по похожим обстоятельствам».

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис Hideme.ru (прежнее название HideMy.name) еще в 2017 году. Официальный представитель ведомства пояснял, что ресурс, по мнению суда, позволял пользователям иметь доступ к сайтам, которые содержат экстремистские материалы. В 2018 году РКН внес Hideme.ru в реестр запрещенных сайтов. Однако уже в июне 2019 года сервису удалось оспорить блокировку в суде, после чего Роскомнадзор исключил его сайт из реестра запрещенных.

В Hideme уточняли, что сервис был заблокирован в России, несмотря на то что по требованию Роскомнадзора он удалил формы «анонимайзера» (именно они позволяли открывать заблокированные сайты). После этого случая, как рассказали в компании, сайт переехал на новый домен и поменял название.

Осенью 2018 года в России был одобрен закон об ограничениях для анонимайзеров и VPN-сервисов. В соответствии с этой нормой они должны блокировать запрещенные в стране сайты. В противном случае эти сервисы сами могут подпасть под блокировку.