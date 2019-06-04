НЛМК обошел по капитализации крупнейшую металлургическую компанию в мире

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей металлургической компанией в мире. По состоянию на 14:00 мск данный показатель у НЛМК, акции которого торгуются на Московской бирже, составляет €14,2 млрд. Капитализация Arcelor Mittal по ходу торгов на электронной площадке Euronext составляет €14,01 млрд.

Как указывает агентство ПРАЙМ, превышение капитализации НЛМК над аналогичным показателем Arcelor Mittal было зафиксировано накануне вечером.

По итогам первого квартала этого года выручка группы НЛМК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3% и составила $2,9 млрд. По данным компании, рост выручки связан с увеличением объема продаж.