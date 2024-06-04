В Калининградской области возник риск с поставками грузов из-за субсидий

Морские поставки грузов в Калининградскую область могут прекратиться или существенно вырасти в цене. Заложенных в федеральный бюджет субсидий не хватает, а механизм их распределения не позволяет освоить даже то, что выделено

Калининградский морской торговый порт (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

АО «Совфрахт» предложило правительству Калининградской области и Росморречфлоту изменить правила распределения субсидий на морские перевозки грузов между Ленинградской и Калининградской областями, рассказал РБК источник в одной из судоходных компаний, перевозящих грузы по субсидируемым ставкам. Работу над новым механизмом подтвердили представитель правительства Калининградской области и источник РБК в «Совфрахте».

Администрация региона признает существование риска остановок морских грузоперевозок из-за нехватки субсидий. «Часть перевозчиков уже заявляют, что могут остановить предоставление услуг по льготным тарифам», — говорит представитель правительства региона.

В 2023 году портовым комплексом субъекта было обработано 9,231 млн т грузов, по железной дороге через территорию Литвы перевезено 8,082 млн т, автомобильным транспортом — 1,2 млн т, рассказали в пресс-службе правительства региона. Таким образом, морские перевозки сформировали около половины грузооборота. За первый квартал 2024 года между Калининградской и Ленинградской областями перевезено 952,3 тыс. т грузов (весь грузопоток, включая субсидируемые поставки), что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года. С использованием субсидий по морю за весь 2023 год перевезено 744 тыс. т грузов. В перевозках задействовано около 28 судов, они возят в основном санкционные товары.

Почему перевозчики и власти решили изменить схему субсидирования, разбирался РБК.

Кто и что субсидирует До 2022 года грузы между Калининградской областью и остальной частью России перевозились в основном по земле — по территории Белоруссии и Литвы. После начала специальной военной операции на Украине, в июне 2022 года, Литва ограничила перевозку грузов по своей территории, исходя из среднего количества товаров, перевезенных по железной дороге страны за предыдущие три года. Под ограничения попали строительные материалы, уголь, древесина, высокотехнологичная продукция. В 2022 году квота составила 3,1 млн т, а перевезено было 1,8 млн т. На 2023 год Литва снизила квоту до 2,89 млн т. На 2024 год она была урезана еще на 20%. В конце 2022 года правительство России впервые субсидировало морские грузоперевозки в Калининградскую область, чтобы снизить цену доставки товаров в регион. Минфин тогда выделил из бюджета 1,3 млрд руб. В 2023 и 2024 годах из бюджета было выделено по 1,8 млрд руб.

Кто и как получает субсидии

По действующим правилам Росморречфлот распределяет субсидии из федерального бюджета по лимиту Минфина между всеми компаниями, подавшими заявки, без квалификационного отбора.

В апреле 2024 года заявки в Росморречфлот подали 20 компаний, следует из протокола ведомства, с которым ознакомился РБК. Ни одна из заявок не была отклонена, со всеми заявителями были заключены соглашения на предоставление госсредств, но их размер существенно ниже, чем потребность участников рынка: Минфин ограничил размер господдержки 1,8 млрд руб. при общей заявленной компаниями сумме 21,8 млрд руб.

«Совфрахт» подавал заявку на выделение из бюджета 1,8 млрд руб., то есть всего объема выделенной субсидии, но получил только 175 млн руб. Компания «Алгоритм Групп» при заявке на 1,2 млрд руб. получила 120,4 млн руб., «Северное морское пароходство» просило 718,4 млн руб., а получило 69,8 млн руб.

Собеседник в «Совфрахте» говорит, что по итогам конкурса в апреле 2024 года компания получила субсидию в сумме 175 млн руб., которая позже была увеличена до 194,5 млн руб. К моменту проведения отбора компания уже перевезла объем, превышающий выделенную субсидию, на текущий момент вся субсидия получена. По итогам 2023 года из-за снижения лимитов компания недополучила около 5 млн руб., которые ранее были подтверждены.

Роман Койко, директор «Алевро», которое получит из бюджета 39,5 млн руб. при заявке на 365,7 млн руб., считает предложение «Совфрахта» «заслуживающим внимания». По его словам, компания использует флот партнеров и возит на линиях любые товары, за исключением наливных грузов. Субсидию компания получит в июле, после предоставления подтверждающих документов в Росморречфлот. Руководитель «Алевро» считает, что коммерчески обоснованный тариф на линии Санкт-Петербург — Калининград для контейнеров FEU составляет 120–130 тыс. руб. Он добавил, что компания готова возить грузы по коммерческому тарифу в зависимости от спроса, сезонности перевозок и конкуренции на линии.

РБК также направил запросы в компании «НТ Бункеринг», «Первый калининградский терминал», «Алгоритм Групп», «Элифант», Универсальная транспортная группа, «Морская линия», «Калининградское морское пароходство», «Скадар», «Нафтатранс», «Фабрика Янта», «Пеленг», «Нефтегаз Калининград», «Обл-Шиппинг», «Главтрасса», «ППЖТ — Сервис», «Северное морское пароходство».

Почему возникла проблема с перевозками

В пресс-службе Калининградской области сказали РБК, что оценивают годовую потребность в субсидиях как минимум в 4,6 млрд руб., тогда как Минфин выделил на 2024 год только 1,8 млрд руб. «Мы продолжаем работу с федеральными органами власти для выделения дополнительных объемов субсидий из федерального бюджета по фиксированным льготным тарифным ставкам», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова.

Представитель областного правительства добавил, что администрация готовит предложения по изменению механизма субсидирования в федеральные органы власти с учетом опыта перевозчиков.

Действующий механизм не позволяет освоить даже те субсидии, которые уже выделены из бюджета, объясняет источник РБК в одной из компаний, работающих по субсидиям. Часть игроков не выбирают заявленную квоту по перевозке грузов, поэтому субсидии остаются невостребованными. Это мешает вести переговоры с Минфином об увеличении объемов субсидирования.

В пресс-службе Минфина отметили, что ведомство в полном объеме довело до Росморречфлота бюджетные ассигнования. «Минфин рассмотрит предложения [по увеличению объемов субсидирования] после их проработки отраслевым федеральным органом исполнительной власти, ответственным за политику в сфере транспорта», — сказал представитель министерства.

В Минтрансе и Росморречфлоте не ответили РБК.

Что предлагает перевозчик

«Совфрахт» предложил властям разделить субсидию на две части — половину разыгрывать между всеми заявителями, а другую половину — только между компаниями, которые в предыдущий год перевезли между анклавом и «большой землей» определенный объем товаров, соответствующий заявке. Это позволит распределять большую часть субсидий между теми компаниями, которые фактически выполняют перевозки, и сократить число тех, кто не выбирает заявленный объем.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что субсидирование морских перевозок в регион может быть увеличено, но его рост более чем в два раза от текущих 1,8 млрд руб. на данный момент нецелесообразен. Эксперт считает полный переход на морское сообщение при наличии возможности перевозить грузы через территорию Литвы преждевременным, при том что логистические компании в целом готовы возить грузы по морю, а на линиях есть конкуренция.

«При наземных перевозках через Литву не выбираются предоставленные квоты, в 2023 году лимит на перевозки в Калининград выбран на 45,3%, в обратном направлении — на 47%. Если квоты не будут выбираться в полном объеме, они будут уменьшены. Поэтому, пока перевозки через Литву разрешены, морским транспортом будут перевозиться в основном те грузы, которые подпадают под ограничения», — сказал он.

Бурмистров отмечает, что изменение механизма распределения субсидий поможет правительству Калининградской области контролировать ценообразование и обеспечить стабильную доставку грузов в регион.