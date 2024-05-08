Китай повысил тарифы на ж/д и морские перевозки в Россию

Китай увеличил на $500–1500 тарифы на ж/д и морские грузоперевозки в Россию и Белоруссию, пишет Infotrans Media Belarus. В РЖД и РТСБ это опровергли. Основатель Optimalog назвал причинами нехватку оборудования и желание заработать

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Китай увеличил ставки фрахта на железнодорожное и морское сообщение в Россию и Белоруссию, пишет портал Infotrans Media Belarus. По его данным, в среднем цены выросли на $500–800 в первом случае и на $800–1500 во втором.

Поводом для этого стало сокращение числа свободных контейнеров в Китае и большие «пробки» на границах, пишет Infotrans Media Belarus.

РБК направил запросы в пресс-службы «Трансконтейнера», FESCO, «Оптималога» и «Первой грузовой компании».

По словам директора по продажам РТСБ-Рус Евгения Баркова, «несколько увеличились ставки на пользование контейнерами, российские и казахские операторы железнодорожного подвижного состава повысили свои ставки на грузовые перевозки». Помимо прочего, по его словам, Казахстанские железные дороги повысили транзитные ставки на транспортировку крупнотоннажных контейнеров из Китая в Россию и Белоруссию.

«Мы не наблюдаем повышение цен по маршрутам, на которых работает наша компания», — заключил Барков.

Как сообщил РБК источник в «РЖД Бизнес Актив», в компании не наблюдают резкого роста тарифов на железнодорожные контейнерные перевозки из Китая в Россию, «тем более в пределах заявленных $500–800». «В Китае действительно есть нехватка контейнеров, из-за чего увеличивается стоимость их предоставления под перевозку. Однако это предмет коммерческих договоренностей между участниками рынка», — сказал собеседник агентства.

Основатель, старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло сообщил РБК, что главными причинами повышения Китаем тарифов на железнодорожные и морские грузоперевозки в Россию стали нехватка оборудования и желание получить дополнительную прибыль.

«С начала кризиса в Красном море срок оборачиваемости контейнеров увеличился, по разным оценкам, от 20 до 25%. Раньше он составлял около 100 дней, сейчас это примерно 120–125 дней. Понятное дело, увеличившийся срок оборачиваемости контейнерной тары влияет на достаточность контейнерного оборудования для отправки экспорта из Китая», — заявил эксперт.

По его словам, в России «крайне мало контейнерного экспорта» и наблюдаются «запруженные пустыми контейнерами терминалы». При этом Властопуло отметил высокий уровень импорта из Китая, что, по его словам, и стало причиной повышения тарифов.

«Но на наш взгляд, более весомая причина заключается в том, что Китай для России сейчас главный торговый партнер по импорту и экспорту (мы сейчас говорим про контейнерную торговлю). Очевидно, что в такой парадигме, что называется, грех не заработать. Именно поэтому мы и видим, как Китай поднимает тарифы», — считает основатель Optimalog. По его словам, речь в первую очередь идет о Китайских железных дорогах — государственной структуре, действия которой «согласованы на достаточно высоком уровне».

При этом рост тарифов на морские грузоперевозки значительнее, чем по железной дороге, и достиг порядка 20%, отметил эксперт. «В итоге получается, что нам деваться некуда: у нас всего два глобальных маршрута перевозки грузов из Китая — по морю преимущественно через порты Владивостока и наземным транспортом, преимущественно железнодорожным, через Забайкальск, Казахстан и Монголию. Других вариантов доставки контейнерных грузов из Китая у нас нет, поэтому Китай и повышает цены, понимая, что нам все равно придется продолжать покупать товары, переплачивая за логистику», — сказал Властопуло.

Вместе с тем он исключил рост стоимости товаров также на 20%, «там нет прямой зависимости». «Конечно же, она [зависимость] есть, но совершенно не такая, как нас обычно пугают», — сказал эксперт.

По его мнению, наиболее серьезной проблемой для России являются сложности с оплатами, которые «ведут к нарушению ритмичности логистики». «Мы уже увидели по результатам марта минус 15% оборота в импорте, по апрелю, скорее всего, нас ждут аналогичные цифры, если не больше. Но российский бизнес и это «съест», так как деваться ему особо некуда», — заключил основатель Optimalog.



Согласно данным таможенной статистики Китая, экспорт товаров в Россию за 2023 год вырос почти в 1,5 раза и составил $111 млрд. Почти 60% приходится на импорт автомобилей, оборудования и транспортных средств. Доля Китая в товарообороте России оценивается почти в треть.

В начале 2024 года госбанки Китая ужесточили комплаенс в отношении российских контрагентов. Поводом стал указ президента США Джо Байдена о санкциях против иностранных финансовых учреждений за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц или за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России. Москва считает западные ограничения незаконными и требует их отменить.