Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки

Деловые объединения предложили правительству усовершенствовать систему грантов и льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Среди мер — выдача субсидий напрямую субъектам МСП, а не через механизм компенсаций банкам

Четыре деловых объединения направили в правительство предложения об усовершенствовании программ поддержки малых и средних предприятий (МСП) в виде льготных кредитов и субсидий. Копия письма, подписанного президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, президентом «Опоры России» Александром Калининым, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и президентом РСПП Александром Шохиным, есть у РБК. Факт направления такого письма РБК подтвердили в ТПП.

Бизнес-объединения также провели анализ действующих мер поддержки МСП по поручению премьера Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего бизнеса, говорится в письме. По итогам проработки этих поручений правительство разрабатывает дополнительные к существующим меры его поддержки.

Деловые организации, в частности, предлагают упростить порядок выдачи субсидий малому и среднему бизнесу. «Субсидии должны предоставляться напрямую получателям поддержки — субъектам МСП, а не банкам в качестве компенсационного механизма», — говорится в письме.

Пример субсидии, которая предоставляется банкам для возмещения предпринимателям, — компенсация субъектам МСП комиссии при оплате их товаров и услуг в Системе быстрых платежей ЦБ. Механизм предоставления МСП кредитов с господдержкой также устроен так, что бизнес берет кредит по льготной ставке, а компенсация от государства разницы между ней и рыночной ставкой направляется банкам. По данным ЦБ за I полугодие 2023 года (.pdf), доля льготных кредитов в общем объеме предоставленных МСП составила около 12%.

Бизнес-сообщество также предлагает в целом «переориентировать модель» кредитования МСП — она должна фокусироваться не на объемах выдачи кредитных средств, а на росте числа получателей. Существенная часть кредитной задолженности субъектов МСП (44%) в 2022 году приходилась на крупные кредиты (размером от 1 млрд руб.), а это всего 0,2% от общего числа кредитов, выданным малым и средних предприятиям, указывают деловые объединения. При этом кредиты до 5 млн руб. составляют 85,2% от их общего числа, а в деньгах это всего 7%.

Среди других предлагаемых мер — создание «единого окна» для подбора программ поддержки по заданным параметрам, а также формирование четких критериев для получения права на поддержку от государства.

Кроме того, деловые объединения считают необходимым создание механизма оценки эффективности действующих мер поддержки. Он должен включать формирование методологии оценки эффективности совместно с предпринимательским сообществом и проведение такой оценки для финансовых и нефинансовых мер.

РБК направил запросы в аппарат правительства и Минэкономразвития.

Поддержка МСП в России осуществляется на основе нацпроекта с 2020 года с помощью нескольких программ. Среди них — программы льготного кредитования «1764», «ПСК», «зонтичные» поручительства, а также микрозаймы и гранты. В 2023 году в рамках проекта около 100 тыс. субъектов МСП привлекли льготные кредиты на сумму 1,7 трлн руб. В 2024 году нацпроект заканчивает свое действие, но правительство представило новую концепцию поддержки МСП до 2030 года. По данным ФНС, сейчас в России 6,39 млн субъектов малого и среднего бизнеса, подавляющее число из них микропредприятия. «Пока их вклад в экономику не так велик. Хотелось бы, чтобы он был, конечно, больше. Поэтому важно стимулировать динамику внутри сектора — от микро- к малым компаниям и выше, вплоть до категории МСП+», — говорил Мишустин в сентябре.

Доступность мер поддержки по оценке бизнеса

Бизнес-объединения в письме указывают также на то, что по линии различных ведомств действует более 100 различных видов и форм финансовой поддержки МСП. При таком многообразии существующих субсидий процессы их предоставления для малого и среднего бизнеса должны быть автоматизированы, а требования к получателям унифицированы, считают там.

По результатам опроса РСПП, проведенного для разных категорий бизнеса, более половины компаний (52,1%) не обращаются за господдержкой из-за сложных процедур ее получения и отчетности, говорится в письме. Среди других причин респонденты называли завышенные требования и критерии предоставления поддержки, отсутствие релевантной информации о работе институтов развития и об эффективности мер.

Согласно опросу ТПП, 43% респондентов (11,5 тыс. предпринимателей) ничего не знают о программах льготного кредитования, а 23% опрошенных обращались за такой поддержкой, но получили отказ, в том числе с формулировкой «отсутствие лимитов финансирования». Опрос «Деловой России» о значимых проблемах бизнеса в 2023 году показал, что 75% респондентов указали на недостаточность заемных средств и завышенные требования по залогам.

Вместе с тем, предприниматели признают, что льготное банковское кредитование востребовано компаниями МСП и МСП+. Эта мера поддержки занимает второе место по популярности после налоговых стимулов, следует из опроса, результаты которого приводятся в письме.

По данным ЦБ, на середину 2023 года кредиты были у 8,6% субъектов МСП. Там констатировали, что охват кредитованием малого бизнеса пока остается невысоким, хотя и имеет тенденцию к росту. Для сравнения: на начало года доля МСП с кредитами была на уровне 8,1%.

Как оценивают предложения эксперты

Проблема кредитования и поддержки МСП состоит в том, что большой объем финансирования (в том числе идущего в отчеты об оказанной поддержке с гарантиями, субсидиями) приходится на «квазиМСП», оценивает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова. «КвазиМСП» - это структуры, которые могут входить в периметр, например, крупных финансовых или промышленных групп, и за них есть кому поручиться. Их платежеспособность может быть поддержана денежными потоками с материнских или сестринских структур, и именно поэтому банки охотнее открывают на них лимиты и кредитуют на большие суммы, поясняет он.

«При этом настоящие МСП, которым нужна поддержка, — кофейня на углу или магазин сантехники на цокольном этаже жилого дома, зачастую не получают этой поддержки. Прямое субсидирование для них могло бы быть выходом из ситуации. Но нужен перечень конкретных мер и инструментов», — говорит эксперт. В текущей парадигме сложно представить рабочие каналы для обращения таких микропредприятий за прямыми субсидиями, которые имели бы достаточную пропускную способность и приемлемый уровень бюрократии для запуска в федеральном масштабе, предупреждает он.

Важно повышать доступность финансирования для малых форм бизнеса с невысокой рентабельностью, особенно в секторах легкой промышленности, оптико-механической индустрии и наукоемких отраслях обрабатывающей промышленности, полагает независимый аналитик Андрей Бархота. «Для них прямые субсидии могут оказаться полезными и востребованными», — оценивает он.

При этом нужно предусмотреть отраслевые лимиты и ограничения на субсидирование группы связанных предприятий, соглашается эксперт с Беликовым. «Иначе возникает риск того, что лимиты могут быть очень быстро утилизированы, а та самая обрабатывающая промышленность, основанная на принципе импортозамещения, может быть лишена финансирования. Кроме того, есть риски лимитных злоупотреблений, когда доступность субсидий будет неодинаковой для всех субъектов МСП, формально подходящих для такого рода субсидирования», — отмечает он.

Что касается стремления банков выдавать крупные кредиты вместо множества мелких, то это связано со сравнительно меньшими издержками по предоставлению и контролю такого кредита, объясняет Бархота. Более крупная ссуда в большинстве случаев подразумевает больший экономический масштаб клиента, а, значит, косвенно, и его более высокое кредитное качество и меньшие кредитные риски, добавляет он.