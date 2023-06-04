Издатели объяснили подорожание книг в России на 20%

Цены выросли из-за курса рубля и переориентации импорта на Азию, они продолжат расти в течение 2023-го. На книжном рынке считают, что меньше всего вырастет стоимость книг в мягкой обложке, больше всего — подарочных изданий

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За прошлый год книги в России выросли в цене на 15–20%, и до конца текущего года их стоимость поднимется еще на 15%; это происходит из-за подорожания бумаги, ее прежде в основном закупали в Европе, но теперь импорт переориентировался на Китай и остальную Азию, что усложняет логистику. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российской книжный союз и в издательства.

Себестоимость производства книг в 2022-м увеличилась на 30% из-за нехватки бумаги и изменения курса валют. На рынке сдерживали розничные цены, но все же они выросли на 15-20%, рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

По подсчетам Росстата, в апреле по сравнению с прошлым годом цены выросли на 7,4%, но ведомство изучало лишь сегмент художественной литературы. Российский книжный союз указывает, что за первые три месяца этого года стоимость книг выросла на 5%, этот же показатель назвали изданию сотрудники торговых сетей «Читай-город» и «Книжный лабиринт».

Источник газеты в крупном издательстве прогнозирует, что книги в мягкой обложке подорожают не так значительно, поскольку для ее выпуска нужна менее дорогая бумага. Наибольшему риску подвергаются подарочные и цветные книги с применением дорогих материалов, рассказали в «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ).

Минцифры заверили во внимательном отслеживании ситуации. Там отметили, что создали рабочую группу по мониторингу и пресечению необоснованного роста цен на бумагу. В нее вошли представители Минпромторга, ФАС и Минцифры. «Это позволило сохранить стоимость бумаги дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию, — настаивают в министерстве.

Некоторые российские издатели рассказали в начале года о намерении выпускать пересказы зарубежных бестселлеров, чьи правообладатели ушли из России. Группа «Эксмо-АСТ» (объединяет также «Манн, Иванов и Фербер», крупнейшее в России non-fiction-издательство «Бомбора» и др.) выпустит в таком формате мемуары принца Гарри Spare («Запасной»).

