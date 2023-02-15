Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров

«Эксмо-АСТ» выпустит пересказ мемуаров принца Гарри, так как правообладатель Penguin Random House ушел из России; другой вариант этой книги выйдет в «ЛитРес». Выпускать саммари согласны не все издательства

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Некоторые российские издатели намерены обходить ограничения на выпуск в стране международных бестселлеров, выпуская пересказ основных тезисов текста без прямого цитирования, или саммари, сообщает «Коммерсантъ».

Группа «Эксмо-АСТ» (объединяет также «Манн, Иванов и Фербер», крупнейшее в России non-fiction издательство «Бомбора» и др.) выпустит в таком формате мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной»). «Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — сказал гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, в группе рассматривают проект как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии». По такой же схеме издательство планирует выпустить и другие произведения, например, книгу Джен Синсеро «Не ной».

Ранее представитель «Эксмо-АСТ» говорил РБК, что группа не ведет переговоры с правообладателем «Spare», англо-американским концерном Penguin Random House. Он прекратил продавать права в Россию из-за военных действий на Украине.

Другой вариант мемуаров принца Гарри в формате аудио от издательства Smart Reading выйдет в «ЛитРес», пишет «Коммерсантъ». В компании сообщили, что книга готовилась по запросу сервиса. Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская уточнила, что компания уже десять лет выпускает книги в кратком изложении. В «ЛитРесе» считают, что саммари стали популярны не только из-за ограничения прав, но и потому, что «у читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшн целиком».

Некоторые участники рынка, например, издательство Ad Marginem Press, не считают такую схему удачной и не будут выпускать саммари. Главный редактор Individuum Феликс Сандалов отмечает, что такой метод плохо повлияет на отношения с правообладателями, потому что является «серой схемой». По мнению еще одного собеседника газеты среди издателей, выпуск книг в пересказе — это «высокорисковый прецедент» для всего рынка, его можно считать «завуалированным пиратством».

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных отмечает, что, согласно российскому законодательству, цитировать произведения можно в научных, полемических, критических, информационных и учебных целях; в случае спора российским издателям нужно будет доказывать, что цели — именно такие, а не развлекательные. По словам управляющего партнера компании «Зуйков и партнеры» Сергея Зуйкова, если пересказ книги максимально близок к тексту, а его объем совпадает с оригиналом, это нарушение авторских прав; максимальный размер компенсации в этом случае — двойной размер стоимости проданных книг.