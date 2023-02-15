Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров Бизнес, 10:26
Взломавшие Королевскую почту Британии хакеры потребовали выкуп в $80 млн Технологии и медиа, 10:24
Япония за год построит десять складов для хранения новых «Томагавков» Политика, 10:16
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 10:16
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным Спорт, 10:13
Журналистку из Барнаула приговорили к 6 годам колонии за пост о Мариуполе Политика, 10:10
Захарова посчитала «хамским» поздравление Байдена президента Сербии Политика, 10:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вы вышли на маркетплейс. За какими показателям надо зорко следить Pro, 10:06
«Вашингтон» проиграл в первом матче после отъезда Овечкина Спорт, 09:54
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 09:54
В Совфеде объяснили цель внепланового заседания после послания Путина Политика, 09:45
Курс биткоина вырос на фоне новости о замедлении инфляции в США Крипто, 09:44
В Казахстане арестовали напавшего на товарищей с топором школьника Общество, 09:43
Рынок недвижимости Дубая на максимуме. Каков в этом вклад россиян Pro, 09:42
Война санкций ,  
0 

Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров

«Коммерсантъ»: издательства обойдут запрет на выпуск западных бестселлеров через саммари
«Эксмо-АСТ» выпустит пересказ мемуаров принца Гарри, так как правообладатель Penguin Random House ушел из России; другой вариант этой книги выйдет в «ЛитРес». Выпускать саммари согласны не все издательства
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Некоторые российские издатели намерены обходить ограничения на выпуск в стране международных бестселлеров, выпуская пересказ основных тезисов текста без прямого цитирования, или саммари, сообщает «Коммерсантъ».

Группа «Эксмо-АСТ» (объединяет также «Манн, Иванов и Фербер», крупнейшее в России non-fiction издательство «Бомбора» и др.) выпустит в таком формате мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной»). «Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — сказал гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, в группе рассматривают проект как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии». По такой же схеме издательство планирует выпустить и другие произведения, например, книгу Джен Синсеро «Не ной».

Ранее представитель «Эксмо-АСТ» говорил РБК, что группа не ведет переговоры с правообладателем «Spare», англо-американским концерном Penguin Random House. Он прекратил продавать права в Россию из-за военных действий на Украине.

Другой вариант мемуаров принца Гарри в формате аудио от издательства Smart Reading выйдет в «ЛитРес», пишет «Коммерсантъ». В компании сообщили, что книга готовилась по запросу сервиса. Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская уточнила, что компания уже десять лет выпускает книги в кратком изложении. В «ЛитРесе» считают, что саммари стали популярны не только из-за ограничения прав, но и потому, что «у читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшн целиком».

Некоторые участники рынка, например, издательство Ad Marginem Press, не считают такую схему удачной и не будут выпускать саммари. Главный редактор Individuum Феликс Сандалов отмечает, что такой метод плохо повлияет на отношения с правообладателями, потому что является «серой схемой». По мнению еще одного собеседника газеты среди издателей, выпуск книг в пересказе — это «высокорисковый прецедент» для всего рынка, его можно считать «завуалированным пиратством».

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных отмечает, что, согласно российскому законодательству, цитировать произведения можно в научных, полемических, критических, информационных и учебных целях; в случае спора российским издателям нужно будет доказывать, что цели — именно такие, а не развлекательные. По словам управляющего партнера компании «Зуйков и партнеры» Сергея Зуйкова, если пересказ книги максимально близок к тексту, а его объем совпадает с оригиналом, это нарушение авторских прав; максимальный размер компенсации в этом случае — двойной размер стоимости проданных книг.

Читайте на РБК Pro
Минус $100 млн, плюс $10 трлн: как «неудачник» Финк основал BlackRock
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Почему найти удаленную работу становится все сложнее
В Китае растет потребление. Чем это опасно для мировой экономики
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Эксмо» ЛитРес издательство книги
Материалы по теме
Издательство объяснило пропажу текста из «Все хреново»
Политика
Крупнейшее издательство впервые инвестирует в экранизации российских книг
Технологии и медиа
Издательство сообщило о снятии с продажи книг Акунина в «Молодой гвардии»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter