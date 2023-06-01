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Книгу автора под псевдонимом Подпись неразборчива признали экстремистской

Суд признал экстремистской книгу «Акционер» обвиняемого в покушении на Владимира Соловьева
По данным прокуратуры, под псевдонимом Подпись неразборчива скрывается Андрей Пронский, обвиняемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Сам он настаивает, что его связь с книгой «Акционер» не установлена
Андрей Пронский
Андрей Пронский (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Зюзинский районный суд Москвы признал экстремистской книгу «Акционер», написанную под псевдонимом Подпись неразборчива, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий иск в марте подала столичная прокуратура; как заявили в ведомстве, экспертиза установила, что к ее написанию причастен Андрей Пронский, обвиняемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

Пронский был арестован в апреле 2022 года. Как пишет газета, его подозревают не только в причастности к покушению на ведущего, но и серии терактов, совершенных, по версии следователей, по заданию украинских спецслужб.

На заседании суда Пронский участвовал по видеосвязи, он находился в это время в СИЗО. Адвокат на слушаниях не присутствовал; Пронский заявил, что ему заранее не дали предупредить своего защитника. Кроме того, отмечал фигурант, расследование его дела не завершено, а материалы не переданы в суд, «то есть не установлено, что он связан с этим изданием [«Акционер»]».

Телеграм-канал Baza писал, что Пронский известен националистическими взглядами, причастен к убийству знакомого в 2011 году, после чего был отправлен на принудительное лечение. Когда оно стало амбулаторным, Пронский участвовал в драке, а затем, по версии следствия, присоединился к террористической организации, находясь под домашним арестом. Тогда, отмечает «Коммерсантъ», его не стали помещать под стражу по состоянию здоровья, но позднее признали дееспособным. Это значит, что мужчину могут осудить на пожизненный срок.

ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьва 25 апреля 2022 года, заявив, что его готовили члены запрещенной в России террористической организации. Тогда же ведомство распространило видео обысков у задержанных; на кадрах среди прочего показана книжка с дарственной надписью от «Подпись Неразборчива». Baza позднее сообщила, что под псевдонимом скрывается Пронский.

По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб. Служба безопасности Украины назвала это выдумкой, заявив, что не имела планов покушения на Соловьева.

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покушение Владимир Соловьев экстремизм книга
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