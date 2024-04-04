Первая грузовая компания заложила более 70% своего парка вагонов

Первая грузовая компания передала в залог 66,8 тыс. вагонов балансовой стоимостью более 92 млрд руб. Обеспечение потребовалось в рамках сделки по смене собственника компании — в конце прошлого года Владимир Лисин продал актив

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Первая грузовая компания (ПГК) в феврале передала в залог 66,8 тыс. вагонов общей стоимостью 92,1 млрд руб., говорится в пояснении к отчетности железнодорожного оператора за 2023 год, с которым ознакомился РБК. По данным отраслевого аналитического агентства Rollingstock Agency, по состоянию на начало марта парк грузовых вагонов в ПГК оценивался на уровне 93,5 тыс. вагонов, из которых 77% составляют полувагоны, использующиеся для перевозки широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля.

Вагоны переданы в залог для структурирования сделки по приобретению компании, пояснили в пресс-службе ПГК.

В конце 2023 года состоялось несколько крупных сделок на операторском и вагоностроительном рынках. Самой крупной стала продажа ПГК Владимиром Лисиным (третье место в топ-20 богатейших бизнесменов России в глобальном рейтинге Forbes, с состоянием в $26,6 млрд).

Компанию приобрело АО «Аврора Инвест», которое связывают с собственниками крупнейшего железнодорожного оператора сжиженного углеводородного газа «СГ-Транс» — братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми. До лета 2023-го мажоритарными акционерами этой компании были Тайчер и Сергей Смыслов. Осенью 2023 года представитель Тайчера сообщал РБК, что бизнесмен и его партнер Смыслов больше не владеют акциями АО «Вектор Рейл» (согласно базе СПАРК, крупнейший совладелец «СГ-Транса»). «Оба продали свои доли Бабаевым, менеджменту и фондам», — пояснял он.

Какие результаты у ПГК По итогам 2023 года выручка ПГК по РСБУ увеличилась на 10,7%, составив 177 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5,2%, до 36,4 млрд руб. Совокупный финансовый результат за указанный период также сократился на 5,2%, до уровня 36,4 млрд руб.

Передача вагонов в залог — это техническая процедура, она не влияет на работу оператора, добавил представитель ПГК. «Мы продолжаем предоставлять услуги по оперированию как в собственном, так и привлеченном парке, выполняя в полном объеме обязательства перед клиентами», — сказал он.

Кому переданы вагоны, в компании не уточняют. По данным источника РБК на транспортном рынке, средства под сделку по приобретению ПГК в ноябре 2023 года, предоставил банк ВТБ. О финансировании сделки этим банком также писал «КоммерсантЪ» в ноябре 2023 года. В ВТБ отказались от комментариев.

В последние несколько лет ПГК продала часть парка. В 2020 году компания реализовала весь парк цистерн (около 13 тыс. единиц стоимостью 19 млрд руб.), летом 2022-го — более 4 тыс. универсальных платформ (эксперты оценивали сделку в 4 млрд руб.), а в сентябре компания избавилась и от цементовозов в количестве 4 тыс. единиц оценочной стоимостью 4,5 млрд руб. Источник РБК, близкий к ПГК утверждал, что с продажей цементовозов оператор завершил процесс выхода из непрофильных сегментов «для усиления присутствия в стратегических», которые обладают потенциалом роста или где ПГК имеет конкурентные преимущества: полувагоны, крытые вагоны и фитинговые платформы.

Что значит передача вагонов в залог

Залог — распространенный инструмент у железнодорожных операторов, который позволяет повысить комфорт для банка-кредитора, при этом он минимально влияет на операционный процесс, говорит Игорь Смирнов, старший директор по корпоративным рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА».

ПГК — один из крупнейших операторов грузовых вагонов в России. По итогам первого полугодия 2023 года компания заняла первое место в рейтинге Infoline Rail Russia Top железнодорожных операторов по версии аналитического агентства «INFOline-Аналитика». У компании диверсифицированная грузовая база, в основе которой уголь, руда, черные металлы.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что риски потери вагонов минимальны. «Учитывая лидирующее положение на рынке и хорошее финансовое состояние ПГК, риски очень и очень низки», — считает Смирнов.

К негативным факторам, влияющим на доходную базу ПГК, Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency, относит нестабильную геополитическую обстановку, санкции, негативную динамику грузовой базы железнодорожного транспорта. Погрузка на сети РЖД начала сокращаться с осени прошлого года. В 2024-м тенденция сохраняется: по итогам I квартала погрузка упала на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года.

«К положительным факторам можно отнести текущий уровень ставок на грузовые вагоны — средняя ставка на типовой полувагон находится на уровне около 2,9 тыс. руб. в сутки на спотовом рынке. Стоит отметить и продолжающееся замедление работы сети. По итогам января-февраля 2024 года оборот грузового вагона (среднее время от погрузки вагона до его следующей погрузки. — РБК) на сети РЖД вырос более чем на 10% к январю-февралю 2023 года. Рост оборота компенсирует для оператора снижение грузовой базы и увеличивает размер задействованного парка», — заключает Слободяник.