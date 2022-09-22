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Компания Лисина продала 17% общероссийского парка цементовозов

Первая грузовая компания Владимира Лисина продала 4 тыс. цементовозов. Это 17% от общероссийского парка. В результате сделки, оцениваемой в ₽4,5 млрд, на рынке перевозок цемента появился лидер, владеющий свыше 30% таких вагонов
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 027,03 +0,08% Купить
РЖД RU000A0ZZ9R4 ₽995,2 -0,44% Купить
РЖД RU000A1002C2 ₽1 017,77 +0,43% Купить
Фото: pgk.ru
Фото: pgk.ru

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина продала 4 тыс. специализированных железнодорожных вагонов по перевозке цемента (хопперов-цементовозов) «Первому промышленному оператору», рассказали РБК два источника, близких к покупателю. С продажей цементовозов ПГК завершила процесс выхода из нецелевых сегментов, говорит источник, близкий компании.

По словам двух собеседников РБК, цементовозы переданы в парк «Первого промышленного оператора» летом 2022 года вместе с сервисными контрактами по перевозке грузов для крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемента», связанного с компанией родственника Олега Дерипаски Павла Езубова.

В начале августа российский парк хопперов-цементовозов насчитывал 23,4 тыс. вагонов, указано в аналитическом отчете агентства Rollingstock. То есть ПГК продала 17% парка этих вагонов. После закрытия сделки «Первый промышленный оператор» стал лидером на этом рынке с 7,5 тыс. цементовозов, говорят источники РБК. Под управлением компании более 30% хопперов-цементовозов, подтверждает управляющий партнер отраслевого агентства Rollingstock Александр Поликарпов.

Сумма сделки составила не менее 4,5 млрд руб., считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. По мнению управляющего партнера компании «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, оценка сделки находится в диапазоне 4,5–6 млрд руб. С учетом стоимости портфеля сервисных контрактов стоимость сделки могла составить до 10 млрд руб., полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. ПГК продала парк на «высоком рынке», замечает он.

Представитель «Первого промышленного оператора» сказал РБК, что не комментирует «детали коммерческих сделок». РБК направил запрос в пресс-службу ПГК.

Что известно про покупателя

«Первый промышленный оператор» создан в 2018 году. По данным ЕГРЮЛ, 94% ее акций принадлежит арабской компании Midory Trade FZ, 5% — гендиректору оператора Полине Щитовой, 1% — компании «Аист Л.К.». Щитова до октября 2018 года возглавляла и была владельцем Русской транспортной компании (до 2011 года). Сейчас это предприятие принадлежит компании «ЭН+ Логистика» (данные СПАРК) — специализированной логистической структуре En+ Group, основатель которой — Дерипаска.

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Помимо хопперов-цементовозов в парке «Первого промышленного оператора» находятся 10 тыс. полувагонов, 200 думпкаров (вагонов-самосвалов) и еще 400 хопперов других типов. Компании также принадлежит Саяногорский вагоноремонтный завод в Хакасии, который до марта 2021 года был подконтрольным UC Rusal (тоже входит в En+).

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Фото:smikom.ru

В пресс-службе «Евроцемента» сообщили, что сотрудничество с «Первым промышленным оператором» началось в 2021 году. В рамках сервисных контрактов подрядчики самостоятельно определяют количество ресурсов, необходимых для выполнения контрактных обязательств, добавили там.

Благодаря сделке с ПГК «Первый промышленный оператор» получил налаженный бизнес и устоявшиеся компетенции, отмечает Иванкин. Рынок перевозок цемента он называет довольно стабильным: «Он имеет сезонный характер и зависит от предсказуемых параметров». По оценке Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, из-за сезонности в пиковый период летом дефицит подвижного состава составляет 4–6 тыс. единиц. Но сейчас нет системного дефицита на рынке хопперов-цементовозов, а также других вагонов для перевозки цемента, утверждает представитель «Евроцемента».

Почему ПГК продает вагоны

Несмотря на сделку с «Первым промышленным оператором», ПГК остается крупнейшим российским железнодорожным оператором по количеству вагонов (99,6 тыс.), следует из данных Rollingstock на август 2022 года. Второе место у Федеральной грузовой компании (97,1 тыс.), подконтрольной РЖД, третье — у «Модум-Транс» (до апреля 2018 года — «УВЗ-Логистик»; 67,7 тыс.).

ПГК уже несколько лет занимается выходом из непрофильных активов. В 2020-м она продала весь парк цистерн (около 13 тыс. вагонов; сумма сделки оценивалась в 19 млрд руб.), летом 2022 года — чуть более 4 тыс. универсальных платформ (по оценкам экспертов, за 4 млрд руб.). С продажей цементовозов ПГК завершила процесс выхода из нецелевых сегментов, говорит источник, близкий компании. По его словам, компания усиливает присутствие в стратегических сегментах, которые обладают потенциалом роста или где ПГК имеет конкурентные преимущества: полувагоны, крытые вагоны и фитинговые платформы.

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Фото:Анастасия Диева / ТАСС

Полувагоны — самый массовый и востребованный вид подвижного состава на железных дорогах России, спрос на который сохранится в долгосрочной перспективе, подтверждает Поликарпов. Перевозки в крытых вагонах и контейнерах на фитинговых платформах также будут увеличиваться, добавляет он. ПГК давно управляет парком крытых вагонов, а рынки перевозок в контейнерах и крытых вагонах взаимосвязаны — фактически у них общая клиентская база на внутреннем рынке и схожие требования к перевозке, указывает эксперт.

Авторы
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Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Надежда Синцова
ПГК ОАО «ПГК» Евроцемент цемент грузовые перевозки железнодорожные грузоперевозки
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