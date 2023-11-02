 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

У «Первой грузовой компании» сменился владелец

«Интерфакс»: у «Первой грузовой компании» сменился владелец
Владельцем «Первой грузовой компании» Лисина стала «Аврора Инвест», экс-гендиректор которой также возглавляет принадлежащую Тайчеру компанию. О сделке стало известно в начале октября, Тайчера называли среди возможных покупателей
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сделка по продаже «Первой грузовой компании» (ПГК) закрыта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Интернет-портал о железнодорожном транспорте Vgudok опубликовал обращение гендира ПГК Сергея Каратаева к сотрудникам, в котором говорится, что покупателем стало АО «Аврора Инвест».

В обращении говорится, что смена акционера прошла 1 ноября. «Новый собственник подтвердил мне, что останется приверженцем того вектора развития, которым шла наша компания последние 5 лет, с фокусом на расширение бизнеса в полувагонах, крытых вагонах и фитинговых платформах», — пишет Каратаев.

По словам одного из собеседников агентства, в ПГК уже стартовал процесс формирования новой управленческой команды.

Первая грузовая компания — один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок в России наряду с подконтрольной РЖД Федеральной грузовой компанией. Она основана в 2007 году. В 2011-м принадлежащая Лисину Независимая транспортная компания приобрела 75% минус две акции ПГК за 125,5 млрд руб. В 2012 году его холдинг выкупил у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., тем самым став стопроцентным владельцем.

Парк ПГК, как говорится на сайте компании, насчитывает более 100 тыс. вагонов, включая полувагоны и крытый подвижной состав. В сентябре прошлого года она завершила выход из нецелевых сегментов, продав 4 тыс. специализированных железнодорожных вагонов по перевозке цемента (хопперов-цементовозов) «Первому промышленному оператору», рассказывали источники РБК.

По итогам прошлого года чистая прибыль ПГК по РСБУ выросла в 1,75 раза, до 38,4 млрд руб. Представитель компании отмечал, что ей удалось вернуться к допандемийным показателям выручки. Агентство «Эксперт РА» в июне подтвердило кредитный рейтинг ПГК на уровне ruAAA со стабильным прогнозом.

В пресс-службе ПГК отказались от комментариев. Представитель Новолипецкого металлургического завода (НМЛК), владельцем которого является бизнесмен Лисин, также отказался от комментариев.

О переговорах по продаже ПГК в начале октября сообщал «Коммерсантъ». Источники издания на рынке среди возможных покупателей называли в том числе совладельца компаний «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail Алексея Тайчера (экс-советник главы РЖД на общественных началах и бывший глава Федеральной грузовой компании), зерновую компанию «Деметра-Холдинг», ее акционеров или входящий в состав этого холдинга «Русагротранс».

Читайте на РБК Pro
«Битва» за Пермский бассейн: зачем ExxonMobil покупает Pioneer
Стоит ли покупать недвижимость в Камбодже: цены, доходность, нюансы
Мастер «омакасэ»: как создавать простые, но необходимые вещи
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость

Два собеседника «Ъ» отметили, что речь может идти о «совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка». Один из источников утверждал, что сделка должна быть закрыта до конца года.

Представители Тайчера и «Деметра-Холдинг» тогда заявили РБК, что не имеют отношения к сделке, а в ПГК отказались от комментариев.

АО «Аврора Инвест», по данным СПАРК, зарегистрирована в декабре прошлого года. Ее генеральным директором до августа была Юлия Терсаакова, затем ее на посту сменила Елена Чайковская. Терсаакова также возглавляет компанию «Вектор Рейл», принадлежащую Тайчеру и Сергею Смыслову.

ПГК ранее принадлежала Владимиру Лисину (третье место в рейтинге российских бизнесменов по версии Forbes, с состоянием $22,1 млрд). Он являлся бенефициаром кипрской Fletcher Group Holdings, которая владела 79,3% Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В июле Bloomberg писал, что Лисин перевел активы в компании, зарегистрированные в Абу-Даби. Теперь доли бизнесмена в комбинате и "Первой грузовой компании" находятся у Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.

Лисин не находится под санкциями США, Великобритании или Евросоюза. Единственной страной, которая внесла его в черный список, стала Австралия. Издание EUobserver со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщало, что ЕС не распространяет ограничительные меры на бизнесмена из-за позиции нескольких стран — членов объединения.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ПГК Владимир Лисин продажа
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о переговорах по продаже ПГК Лисина
Бизнес
В.Лисин стал 100-процентным владельцем ПГК
Экономика
Bloomberg узнал о регистрации Лисиным двух компаний в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 16:18
ФАС назвала переход на новые тарифы на свет средством борьбы с майнингом Общество, 17:53
С детства в науке: как допобразование делает из школьников молодых ученых Национальные проекты, 17:43
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 17:42
Как меры финансовой поддержки бизнеса влияют на деловой климат Москвы Город, 17:37
СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США Инвестиции, 17:32
Хачанов вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Спорт, 17:27
США ввели санкции против Почта Банка, АФК «Система» и «Хоум Кредита» Политика, 17:25
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 17:20
Лидера фракции ЛДПР в красноярском парламенте арестовали по делу о взятке Политика, 17:19
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Какие авто подорожали сильнее всего Авто, 17:16
Путин подписал закон о засекреченной недвижимости Недвижимость, 17:14
Военная операция на Украине. Карта на 2 ноября Политика, 17:14
Иранскому клубу присудили поражение за срыв матча из-за бюста Сулеймани Спорт, 17:11
Здоровые жиры: что такое и какую пользу приносит омега-3 Pro, 17:10