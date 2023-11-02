У «Первой грузовой компании» сменился владелец

Владельцем «Первой грузовой компании» Лисина стала «Аврора Инвест», экс-гендиректор которой также возглавляет принадлежащую Тайчеру компанию. О сделке стало известно в начале октября, Тайчера называли среди возможных покупателей

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Сделка по продаже «Первой грузовой компании» (ПГК) закрыта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Интернет-портал о железнодорожном транспорте Vgudok опубликовал обращение гендира ПГК Сергея Каратаева к сотрудникам, в котором говорится, что покупателем стало АО «Аврора Инвест».

В обращении говорится, что смена акционера прошла 1 ноября. «Новый собственник подтвердил мне, что останется приверженцем того вектора развития, которым шла наша компания последние 5 лет, с фокусом на расширение бизнеса в полувагонах, крытых вагонах и фитинговых платформах», — пишет Каратаев.

По словам одного из собеседников агентства, в ПГК уже стартовал процесс формирования новой управленческой команды.

Первая грузовая компания — один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок в России наряду с подконтрольной РЖД Федеральной грузовой компанией. Она основана в 2007 году. В 2011-м принадлежащая Лисину Независимая транспортная компания приобрела 75% минус две акции ПГК за 125,5 млрд руб. В 2012 году его холдинг выкупил у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., тем самым став стопроцентным владельцем. Парк ПГК, как говорится на сайте компании, насчитывает более 100 тыс. вагонов, включая полувагоны и крытый подвижной состав. В сентябре прошлого года она завершила выход из нецелевых сегментов, продав 4 тыс. специализированных железнодорожных вагонов по перевозке цемента (хопперов-цементовозов) «Первому промышленному оператору», рассказывали источники РБК. По итогам прошлого года чистая прибыль ПГК по РСБУ выросла в 1,75 раза, до 38,4 млрд руб. Представитель компании отмечал, что ей удалось вернуться к допандемийным показателям выручки. Агентство «Эксперт РА» в июне подтвердило кредитный рейтинг ПГК на уровне ruAAA со стабильным прогнозом.

В пресс-службе ПГК отказались от комментариев. Представитель Новолипецкого металлургического завода (НМЛК), владельцем которого является бизнесмен Лисин, также отказался от комментариев.

О переговорах по продаже ПГК в начале октября сообщал «Коммерсантъ». Источники издания на рынке среди возможных покупателей называли в том числе совладельца компаний «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail Алексея Тайчера (экс-советник главы РЖД на общественных началах и бывший глава Федеральной грузовой компании), зерновую компанию «Деметра-Холдинг», ее акционеров или входящий в состав этого холдинга «Русагротранс».

Два собеседника «Ъ» отметили, что речь может идти о «совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка». Один из источников утверждал, что сделка должна быть закрыта до конца года.

Представители Тайчера и «Деметра-Холдинг» тогда заявили РБК, что не имеют отношения к сделке, а в ПГК отказались от комментариев.

АО «Аврора Инвест», по данным СПАРК, зарегистрирована в декабре прошлого года. Ее генеральным директором до августа была Юлия Терсаакова, затем ее на посту сменила Елена Чайковская. Терсаакова также возглавляет компанию «Вектор Рейл», принадлежащую Тайчеру и Сергею Смыслову.

ПГК ранее принадлежала Владимиру Лисину (третье место в рейтинге российских бизнесменов по версии Forbes, с состоянием $22,1 млрд). Он являлся бенефициаром кипрской Fletcher Group Holdings, которая владела 79,3% Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В июле Bloomberg писал, что Лисин перевел активы в компании, зарегистрированные в Абу-Даби. Теперь доли бизнесмена в комбинате и "Первой грузовой компании" находятся у Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.

Лисин не находится под санкциями США, Великобритании или Евросоюза. Единственной страной, которая внесла его в черный список, стала Австралия. Издание EUobserver со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщало, что ЕС не распространяет ограничительные меры на бизнесмена из-за позиции нескольких стран — членов объединения.

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