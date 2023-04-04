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Бизнес ,  
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Трое богатейших украинцев увеличили свое состояние

Украинцы Ахметов, Пинчук, Новинский попали в рейтинг богатейших людей по версии Forbes
После начала спецоперации Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский лишились части своего состояния, однако затем немного его увеличили
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press)

На Украине остается пять долларовых миллиардеров, следует из нового списка богатейших людей планеты, который опубликовал Forbes. На первом месте по-прежнему владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов.

В прошлом году украинская редакция Forbes фиксировала заметное снижение стоимости активов Ахметова — с $13,7 млрд до $4,4 млрд. В рейтинге американского Forbes указывается, что этот показатель вырос до $5,7 млрд.

На втором месте в списке богатейших украинцев владелец производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» Виктор Пинчук, чье состояние составляет $2,1 млрд. В апреле прошлого года американский Forbes оценивал активы зятя бывшего президента Украины Леонида Кучмы в $1,9 млрд.

На третьем месте в списке бывший депутат Верховной рады, владелец инвест-группы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский. С начала военной операции его состояние сократилось на $2,2 млрд, до $1,3 млрд, но теперь возросло до $1,4 млрд.

Также в список Forbes попали Константин Жеваго ($1,3 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд). Жеваго сейчас находится во Франции. На Украине требуют его экстрадиции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит». Сейчас основной актив бизнесмена — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК).

Геннадий Боголюбов — бывший акционер Приватбанка. В начале февраля Высокий суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесмена. В украинском Forbes в декабре в тройку богатейших людей страны входили владельцы онлайн-платформы на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке Grammarly — Максим Литвин и Алексей Шевченко. Однако в списке американского Forbes их нет.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Ринат Ахметов Виктор Пинчук
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