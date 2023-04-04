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Акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний

Акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний
Совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев продаст контроль в одной из крупнейших российских автотранспортных компаний Globaltruck. Основной претендент — группа «Монополия»
Globaltruck GTRK ₽72,6 +0,21% Купить
Globaltrans GLTR ₽430,7 -0,43% Купить
Фото: GKglobaltruck / Telegram
Фото: GKglobaltruck / Telegram

Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе «Монополия». Об этом РБК рассказали два источника, близких к одной из сторон сделки и ее инвестиционному консультанту, а также два топ-менеджера других российских автотранспортных компаний. Подписание обязывающих документов планируется в течение нескольких недель, уточняет один из них.

По словам собеседников РБК, владельцы Globaltruck обсуждают продажу компании примерно с середины 2022 года. «Нам поступало предложение приобрести контроль в Globaltruck, но мы посчитали его нецелесообразным», — подтверждает президент автотранспортной компании ITECO Евгений Бабаев, не раскрывая деталей.

«На текущий момент комментариев нет. Прокомментируем, когда и если появятся детали», — сказал представитель «Монополии». РБК направил запрос в пресс-службу Globaltruck.

Что известно о Globaltruck и «Монополии»

Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент») — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины). Свою историю группа начала в 1929 году с основания конного двора при строительстве крупнейшего в Советском Союзе завода — Уральского завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе (ПО «Уралмаш»), указано в отчетности Globaltruck. В 2012 году происходит реструктуризация группы, по итогам которой на Кипре создается компания GT Globaltruck Ltd. В результате контролирующим акционером группы стал Александр Елисеев. В 2017 году на Московской бирже состоялось IPO «Глобалтрак Менеджмент». По данным Globaltruck, 61% акций принадлежит GT Globaltruck Ltd (Елисееву), 31% — у других инвесторов, среди которых фигурировал Российский фонд прямых инвестиций (его представитель отказался от комментариев). В январе—июне 2022 года выручка Globaltruck составила 6,145 млрд руб., чистая прибыль — 17,9 млн руб., чистый долг — 2,77 млрд руб. (на 30 июня 2022 года), говорится в отчетности компании по МСФО.

Основной денежный поток группы «Монополия» формирует платформа Monopoly.Online (онлайн-экспедитор, который распределяет заявки владельцев грузов между перевозчиками). Ее выручка в 2021 году выросла на 45%, почти до 28 млрд руб., обеспечив 70% общей выручки группы, а чистая прибыль составила 35 млн руб. (-1,1%), рассказывал РБК прошлой осенью представитель «Монополии». «Монополия» принадлежит кипрской Glazifer Limited, которую контролируют основатели группы — глава ее совета директоров Илья Дмитриев и гендиректор Екатерина Михайлова, а также Acmero Capital Симана Поваренкина и Baring Vostok.

В какую сумму оценивается сделка

Исходя из стоимости одной акции компании 72,6 руб. на 3 апреля на Московской бирже стоимость контрольного пакета, принадлежащего GT Globaltruck Ltd Елисеева, составляет около 2,589 млрд. Но источник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что бизнесмен получит больше за свой пакет.

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Собственные активы группы составляют более 1240 тягачей (в основном Volvo и Scania), из них 474 тягача переоборудованы в биотопливный режим, 95 тягачей функционируют на метане, остальной парк функционирует на дизельном топливе, указано в отчетности Globaltruck. Средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает 10 млн руб. за машину, говорит источник в одной из лизинговых компаний. То есть только грузовики можно оценить более чем в 12 млрд руб.

Почему Елисеев выходит из Globaltruck

Сложившиеся условия (санкции, волатильность на финансовых и товарных рынках) создают неопределенность в отношении спроса на услуги компании, международных перевозок, обновления подвижного состава группы Globaltruck и приобретения запасных частей для поддержания подвижного состава в рабочем состоянии, указано в отчетности компании.

Собеседники РБК также объясняют продажу Globaltruck, чей парк состоит из грузовиков европейского производства, сложностями с ее дальнейшим развитием из-за ухода западных автопроизводителей из России в условиях санкций. «Globaltruck эксплуатирует технику западного производства, а наши клиентские базы пересекаются», — замечает Бабаев. По его словам, в текущих условиях менеджмент ITECO (в собственном парке 3,3 тыс. грузовых автомобилей) принял решение купить еще 1,4 тыс. новых автомобилей «КАМАЗ», а не Globaltruck с сопоставимым размером парка.

При этом группа «Монополия» заинтересована в приобретении Globaltruck в первую очередь для получения доступа к ее парку, полагают источники РБК в автотранспортных компаниях. Сейчас на рынке есть дефицит техники, отмечает партнер Strategy Partners Анатолий Грек. По словам представителя автолизинговой компании «Европлан», отложенный спрос на новые грузовики копится с 2020 года, когда рынок впервые столкнулся с дефицитом техники. Причем эта ситуация наложилась на «серьезное устаревание» парка российских грузовиков.

«Отрасль большая, и она должна работать на качественных производственных средствах. В настоящее время в стране более 41% эксплуатируемых грузовиков — старше 15 лет», — указывал директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов. В течение 2022 года на российском рынке активно укрепляли свои позиции китайские производители, которые будут и дальше замещать грузовики труднодоступных сегодня марок, сказал представитель «Европлана».

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