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Globaltrans продаст эстонскую «дочку» на фоне западных санкций

Российская железнодорожная группа Globaltrans продаст 65,25% эстонской Spacecom
Железнодорожный оператор Globaltrans выйдет из капитала эстонской компании, чтобы повысить гибкость транспортировки нефти. Нынешние отношения России со странами Балтии предполагают высокие риски для бизнеса, считает эксперт
Globaltrans GLTR ₽313,9 -2,64% Купить
FESCO FESH ₽34,3 +0,7% Купить
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 018,09 +0,01% Купить
Фото: globaltrans.com
Фото: globaltrans.com

Один из крупнейших операторов грузовых железнодорожных вагонов в России — группа Globaltrans — до конца зимы выйдет из капитала эстонской компании Spacecom, продав 65,25% ее акций миноритариям. Об этом пресс-служба компании сообщила в пятницу, 3 февраля.

Перед завершением сделки российская «дочка» группы «БалтТрансСервис» купит у Spacecom 5,8 тыс. нефтеналивных цистерн, у нее останется лишь 680 вагонов, указано в сообщении. Сейчас Spacecom предоставляет цистерны в аренду на территории стран СНГ. Spacecom вошла в группу Globaltrans в 2008 году.

Реализация обеих сделок, из-за которых группа получит отток денежных средств на сумму около €60 млн (4,6 млрд руб.), позволит оптимизировать операции и «повысить гибкость» в сегменте транспортировки нефтепродуктов и нефти, объясняют в Globaltrans. На 1 октября 2022 года в управлении у Globaltrans было 13,1 тыс. нефтеналивных цистерн (данные «INFOLine-Аналитика»). По этому показателю группа занимала шестое место среди российских железнодорожных операторов. Общий парк Globaltrans превышает 67 тыс. вагонов и более 70 локомотивов.

Страны Балтии были включены в России в перечень недружественных государств. Учитывая состояние отношений с Эстонией, нахождение Spacecom в составе Globaltrans, работающей преимущественно в России, предполагает высокий уровень корпоративных рисков, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, в результате завершения объявленных сделок произойдет логичное разделение бизнесов. «Парк, который Globaltrans использовал по договорам аренды, передается «БалтТрансСервису», который будет полностью обеспечен собственным парком для выполнения контрактных обязательств», — говорит он. При этом часть бизнеса, который останется в странах Балтии, не имеет стратегического значения для Globaltrans, уверен эксперт.

42,9% акций Globaltrans через разные компании принадлежат основателям компании — Андрею Филатову, Никите Мишину, Константину Николаеву, Александру Елисееву и Сергею Мальцеву. 56,8% акций оператора находятся в свободном обращении. По данным на 3 февраля, из зарубежных активов в структуре группы оставалась «Украинская новая перевозочная компания». РБК направил запрос в пресс-службу Globaltrans.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Globaltrans железнодорожная цистерна цистерны цистерны с нефтью вагоны Эстония нефть
БАЛТТРАНССЕРВИС
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