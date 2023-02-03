Globaltrans продаст эстонскую «дочку» на фоне западных санкций

Железнодорожный оператор Globaltrans выйдет из капитала эстонской компании, чтобы повысить гибкость транспортировки нефти. Нынешние отношения России со странами Балтии предполагают высокие риски для бизнеса, считает эксперт

Фото: globaltrans.com

Один из крупнейших операторов грузовых железнодорожных вагонов в России — группа Globaltrans — до конца зимы выйдет из капитала эстонской компании Spacecom, продав 65,25% ее акций миноритариям. Об этом пресс-служба компании сообщила в пятницу, 3 февраля.

Перед завершением сделки российская «дочка» группы «БалтТрансСервис» купит у Spacecom 5,8 тыс. нефтеналивных цистерн, у нее останется лишь 680 вагонов, указано в сообщении. Сейчас Spacecom предоставляет цистерны в аренду на территории стран СНГ. Spacecom вошла в группу Globaltrans в 2008 году.

Реализация обеих сделок, из-за которых группа получит отток денежных средств на сумму около €60 млн (4,6 млрд руб.), позволит оптимизировать операции и «повысить гибкость» в сегменте транспортировки нефтепродуктов и нефти, объясняют в Globaltrans. На 1 октября 2022 года в управлении у Globaltrans было 13,1 тыс. нефтеналивных цистерн (данные «INFOLine-Аналитика»). По этому показателю группа занимала шестое место среди российских железнодорожных операторов. Общий парк Globaltrans превышает 67 тыс. вагонов и более 70 локомотивов.

Страны Балтии были включены в России в перечень недружественных государств. Учитывая состояние отношений с Эстонией, нахождение Spacecom в составе Globaltrans, работающей преимущественно в России, предполагает высокий уровень корпоративных рисков, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, в результате завершения объявленных сделок произойдет логичное разделение бизнесов. «Парк, который Globaltrans использовал по договорам аренды, передается «БалтТрансСервису», который будет полностью обеспечен собственным парком для выполнения контрактных обязательств», — говорит он. При этом часть бизнеса, который останется в странах Балтии, не имеет стратегического значения для Globaltrans, уверен эксперт.

42,9% акций Globaltrans через разные компании принадлежат основателям компании — Андрею Филатову, Никите Мишину, Константину Николаеву, Александру Елисееву и Сергею Мальцеву. 56,8% акций оператора находятся в свободном обращении. По данным на 3 февраля, из зарубежных активов в структуре группы оставалась «Украинская новая перевозочная компания». РБК направил запрос в пресс-службу Globaltrans.