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Связанный с Baring Vostok перевозчик продаст половину парка грузовиков

Грузоперевозчик «Монополия» продаст более 1000 тягачей и прицепов за ₽7,5 млрд
Группа «Монополия», среди совладельцев которой Baring Vostok, продаст 1,3 тыс. тягачей и прицепов за ₽7,5 млрд. Вырученные средства она направит на развитие онлайн-платформы, которая связывает владельцев грузов и перевозчиков
Фото: Александр Погожев / ТАСС
Фото: Александр Погожев / ТАСС

Транспортно-логистическая группа «Монополия» договорилась о продаже 1,3 тыс. грузовиков и прицепов компании «Контрол Лизинг» за 7,5 млрд руб. Об этом РБК рассказали представители перевозчика и лизинговой компании. Сделку будет кредитовать «Сбер». Передача техники должна завершиться в течение полутора лет, говорит его представитель.

Автопарк «Монополии», которая, по собственным данным, входит в топ-5 перевозчиков грузов по количеству транспортных средств, состоит из 2,6 тыс. тягачей и прицепов, в основном производства Mercedes, MAN, Volvo и Scania. Вырученные средства от продажи половины парка будут потрачены на развитие цифровой платформы Monopoly.Online (онлайн-экспедитор, которые распределяет заявки владельцев грузов между перевозчиками), отмечает представитель группы.

«Монополия» принадлежит кипрской Glazifer Limited, которую контролируют основатели группы — глава ее совета директоров Илья Дмитриев и гендиректор Екатерина Михайлова, а также Acmero Capital Симана Поваренкина и Baring Vostok. Основной денежный поток компании формирует как раз платформа Monopoly.Online. Ее выручка в 2021 году выросла на 45%, почти до 28 млрд руб., обеспечив 70% общей выручки группы, а чистая прибыль составила 35 млн руб. (-1,1%). По оценке представителя «Монополии», в этом году платформа должна принести ей более 80% выручки.

Развивать оба направления бизнеса — классические грузоперевозки и цифровую платформу — затратно, поэтому в условиях волатильности ключевой ставки ЦБ, ухода ключевых поставщиков грузовиков и кризиса компонентов надо было выбрать ключевое направление, говорит первый заместитель гендиректора «Контрол Лизинг» Арсен Саитгареев. В конце февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 9,5 до рекордных 20%, а к середине сентября поэтапно снизил ее до 7,5%. На фоне введения международных санкций ведущие производители автомобилей и комплектующих ушли из России. Из-за роста цен на запчасти и расходные материалы перевозчики предупредили о риске банкротств на рынке.

Продажа 50% автопарка поможет «Монополии» продолжить переход от классического перевозчика грузов в сторону оператора цифровой логистической платформы, соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом «Контрол Лизинг» будет сдавать грузовики и прицепы в аренду индивидуальным предпринимателям, сотрудничающим с платформой «Монополии», утверждает представитель транспортно-логистической группы. Таким образом, эта сделка поможет ей оптимизировать издержки, связанные с владением автопарком (к примеру, транспортный налог и затраты на техобслуживание), и пополнить оборотные средства, замечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
«Монополия» Baring Vostok Baring Vostok Capital Partners лизинг грузоперевозки
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