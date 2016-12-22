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Трейдеры предупредили Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС
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Трейдеры предупредили Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС
Бизнес, 01:38
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Трейдеры предупредили Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС
Из-за продолжающегося роста оптовых цен на бензин независимые сети АЗС могут обанкротиться, говорится в письме Совета по товарным рынкам на имя Дмитрия Медведева. Трейдеры попросили о мерах поддержки, чтобы этого не допустить

Предправления некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (СПТР, объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) Илья Мороз предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева о риске банкротства независимых сетей АЗС и попросил о мерах поддержки. Об этом говорится в его письме от 29 марта. У РБК есть копия письма, представитель СПТР подтвердил его подлинность. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова ​​не ответила на запрос РБК.

В России действует примерно 29 тыс. АЗС, из них 63% (18,3 тыс. АЗС) приходится на независимые заправочные станции, где работают 120–150 тыс. человек, следует из письма Мороза. Уход с рынка независимых сетей заправок приведет «не только к сокращению налоговой базы и росту безработицы, но и ухудшит возможности населения по приобретению топлива, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, где АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний предпочитают не работать из-за низкой рентабельности», пишет Мороз.

Причина таких опасений — «неконтролируемый рост крупно- и мелкооптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на российском рынке», который начался еще осенью 2017 года. А в марте 2018 года были побиты «исторические максимумы цены за последние несколько лет», говорится в письме: цена АИ-92 на московских базисах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 45,618 тыс. руб. за тонну, ​АИ-95 — 47,409 тыс. руб. за тонну. Но, как утверждает глава СПТР, потенциал роста биржевых цен не исчерпан из-за следующих причин: ожидаемого ежегодного сезонного роста спроса на нефтепродукты в весенне-летний период, начала масштабных весенних ремонтов на российских НПЗ и старта весенних полевых работ.

Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 продолжают расти: во вторник, 3 апреля, они достигли 46,096 тыс. и 47,78 тыс. руб. за тонну соответственно. С начала года бензин АИ-92 подорожал на СПбМТСБ на 10,37%, а АИ-95 — на 13,14%. ​​По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин АИ-92 на столичных заправках 2 апреля выросли к уровню предыдущей недели на 6 коп., до 38,65 руб. за литр, на АИ-95 — на 5 коп., до 41,84 руб. за литр. С начала года цены на заправках почти не изменились.

Мороз попросил Медведева «уделить внимание сложившейся ситуации и дать указание ответственным государственным органам принять меры, направленные на стабилизацию ситуации на топливном рынке». В качестве мер поддержки независимых АЗС он предложил повысить норматив обязательных продаж бензина и дизельного топлива на СПбМТСБ до 50% от их потребления на внутреннем рынке (сейчас, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, компании должны продавать на бирже не менее 10% произведенного бензина и не менее 5% дизтоплива). Глава СПТР также попросил согласовать снижение акцизов на бензин и дизтопливо на 2–3 руб. на литр «для обеспечения положительной рентабельности продаж топлива на внутреннем рынке для производителей». Сейчас акцизы на эти виды топлива составляют 8,4 и 6,44 руб. соответственно, подсчитал гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.

Трейдер обратился именно к Медведеву, потому что «все попытки взаимодействия с ответственными за этот сектор рынка государственными органами не дают эффекта». Представитель ФАС сообщил РБК, что в среду, 4 апреля, на заседании биржевого комитета ФАС с участием нефтяных компаний обсудит текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов.

С низкой маржой работает большинство АЗС в Европе, отмечает руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований Thomson Reuters Kortes. Большую часть дохода им приносит реализация сопутствующих товаров и услуг, а не продажа топлива, напоминает он. «Ситуация, когда российская независимая розница находится в удручающем положении, происходит не впервые. Такие АЗС выживают благодаря выручке в период низких оптовых цен (осенне-зимний период). В текущем периоде все независимые АЗС сразу не разорятся», — уверен эксперт. Он также сомневается, что правительство удовлетворит просьбу главы СПТР: акцизы являются основной статьей пополнения дорожных фондов, в частности, эти деньги уже зарезервированы для строительства двух крупных магистралей в Крыму и Калининграде.

На прошлой неделе, 28 марта, СПТР распространил обращение, в котором говорилось, что оптовые цены близки к историческим максимумам, что может привести к дефициту топлива и росту цен на заправках. Если такая тенденция продолжится и дальше, то цены на заправках через три месяца могут прибавить до 5 руб. на литр, предупреждал тогда Мороз. На следующей день замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин выдал ему предостережение, отметив: «Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них». А вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК, исключил значительный рост цен на бензин в ближайшее время, «так как поводов к этому нет» (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что «небольшие колебания» цен возможны, они связаны с повышением акцизов (рост акциза на 50 коп. на литр запланирован на июль).

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: цены на бензин , СПбМТСБ , трейдеры , Дмитрий Медведев , письмо
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