Дворкович исключил резкий рост цен на бензин

Значительный рост цен на бензин в ближайшее время исключен, так как поводов к этому нет. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС. При этом он добавил, что «небольшие колебания» цен возможны, они связаны с повышением акцизов.

По словам зампреда правительства, власти следят за ситуацией.

28 марта торгующие нефтепродуктами независимые трейдеры предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о возможном дефиците топлива и росте цен на бензин к лету до 5 руб. на литр в рознице. В то же время оптовые цены достигли максимальных отметок с 2012 года.

На следующий день ФАС направила ​Илье Морозу, главе Совета по товарным рынкам — организации, заявившей о возможном дефиците, предупреждение о «недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства». Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин предупредил, что подобные прогнозы о росте цен на бензин могут привести к ажиотажному спросу на топливо, что, в свою очередь, приведет к его дорожанию.