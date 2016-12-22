ФАС предостерегла от публичных прогнозов о цене бензина

ФАС направила предупреждение главе Совета по товарным рынкам Илье Морозу, который спрогнозировал рост цен на бензин на 5 руб. за литр в ближайшие месяцы. Вызвавший недовольство антимонопольной службы прогноз был опубликован РБК

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждение председателю правления Совета по товарным рынкам (СПТР) Илье Морозу из-за высказываний о возможном росте цены на бензин, говорится в сообщении ведомства. Его слова, в частности, появились в материале, опубликованном РБК.

ФАС предупредила Мороза о «недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства». В качестве таковых ведомство расценило его слова о возможном повышении цен на бензин на 5 руб. из-за дисбаланса на рынке топлива.

«Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них», — прокомментировал предупреждение заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

О возможном повышении цен на бензин Мороз рассказал 28 марта, его слова были приведены в материале «Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр». Глава СПТР связал резкое повышение цен на рынке моторного топлива с увеличением экспортного паритета и тем, что нефтяники предпочитают отправлять топливо на продажу за рубеж и поставляют его меньше на биржу, накапливая в хранилищах перед периодом ремонта НПЗ. Тогда Мороз предупредил, что из-за подобных факторов цена на бензин в ближайшие три месяца может увеличиться на 5 руб. за литр.

19 марта ФАС направила «Сургутнефтегазу» предупреждение за то, что приоритетно направлял бензин на экспорт. Это, заявили в ведомстве, нарушало принцип преимущественного удовлетворения спроса на внутрироссийском рынке и вело к повышенному спросу на нем.