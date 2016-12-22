Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр

Оптовые цены на бензин почти достигли рекордов 2012 года. Трейдеры предупредили ФАС об угрозе дефицита топлива и росте цен в рознице до пяти руб. на литр к лету

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бензин на максимуме

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 28 марта достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года, говорится в сообщении некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (СПТР, объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России), поступившем в РБК.

АИ-92 на московских базисах стоил в среду 45,39 тыс. руб. за 1 т, а АИ-95 — 47,216 тыс. руб. за 1 т, что меньше исторических максимумов всего на несколько десятков рублей. С начала марта стоимость бензина АИ-92 выросла на 7,84%, а с начала года — на 8,84%. АИ-95 подорожал на 9,53 и на 11,96% соответственно. ​

«СПТР выражает обеспокоенность политикой крупных игроков топливного рынка — нефтяных компаний, которые искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен как на биржевом рынке, так и на АЗС, и для конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей», — говорится в сообщении совета. По его данным, в некоторых регионах уже наблюдается дефицит на АЗС, поэтому владельцы независимых сетей заправок вынуждены торговать топливом в убыток или с минимальной прибылью.

По данным «Аналитики товарных рынков» (АТР), доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной и даже в Москве приблизилась к критической. За вычетом операционных расходов — на зарплату, хранение топлива, его перевозку и т.д. в 4 руб. на литр — столичные АЗС, по расчетам экспертов АТР, зарабатывают всего 0,8 руб. на литре бензина при доходности в 12,3%. Средняя цена бензина АИ-92 на московских АЗС 25 марта составила 38,6 руб. за литр при цене оптовой закупки на бирже в 33,8 руб. (в пересчете на стоимость литра бензина). В Екатеринбурге при розничной стоимости бензина 37 руб. за литр за вычетом операционных расходов владельцы заправок получают 0,8 руб. убытка.

Председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз считает, что основная причина такого резкого роста цен на бирже — это увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка. По его словам, экспортный паритет растет в том числе из-за повышения мировых цен на нефть. Нефтяники предпочитают вывозить товар, сокращая поставки на биржу, сказал он РБК.

К тому же нефтяники накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки НПЗ на ремонт, и поставляют меньше топлива на биржу, добавляет Мороз. Если такая тенденция продолжится и дальше, то цены на заправках через три месяца могут прибавить до пяти руб. на литр или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом, предупреждает он.

«За последние полтора месяца бензин в мелком опте стал дороже на два руб. за литр, разница этой цены с розничной у нас составляет 1,5–2 руб. на литр при операционных расходах около трех руб. на литр, что ведет к прямому убытку торговли бензином», — подтвердил РБК руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. По его словам, компании вынуждены будут повышать цены на заправках на 1,5–2 руб. или закрываться. Независимую розницу спасет только рост продаж топлива на бирже, считает он.

Крупные нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производимого бензина и не имеют права резко увеличивать экспорт топлива, если это ведет к дефициту товара на внутреннем рынке. 19 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила «Сургутнефтегазу» предостережение, так как компания в феврале увеличила поставки бензина на экспорт, не удовлетворив потребности внутреннего рынка. Если компания не устранит замечания ФАС, ей грозит оборотный штраф до 15%. Представитель «Сургутнефтегаза» не стал комментировать предостережение службы.

Обещания нефтяников

Трейдеры из СПТР вынесли вопрос о резком росте оптовых цен на рассмотрение биржевого комитета ФАС 28 марта, рассказали РБК два участника совещания. Они предупредили регулятора о рисках роста цен в рознице и дефицита в регионах. Но на этом совещании не было ни ​заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, ни руководителя управления службы Дмитрия Махонина, а их подчиненные не уполномочены выносить предупреждения в адрес нефтяников, отметил один из собеседников РБК. Однако представители нефтяных компаний обещали до конца марта увеличить поставки бензина на биржу и заверяли, что и так продают там не менее 10% производимого топлива, добавил второй собеседник.

Крупные компании выполняют нормы по обеспечению внутреннего рынка топливом, но не готовы весь год сдерживать объемы экспорта в периоды, когда цена внутреннего рынка на порядок ниже, сказал РБК источник в одной из компаний с госучастием. «Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», — отметил он. По его словам, крупные нефтяные компании должны заботиться в первую очередь об интересах акционеров, а не владельцев независимых сетей АЗС.

60% в цене бензина в рознице составляют акцизы и другие налоги, а повышение оптовых цен на топливо — это хоть какая-то возможность заработать в период, когда цены на заправках искусственно сдерживаются, сказал источник в другой крупной нефтяной компании.

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев. В пресс-службе «Газпром нефти» и ФАС пока не ответили на запросы РБК. ​