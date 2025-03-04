Суд арестовал активы железнодорожных операторов по иску Генпрокуратуры

Суд по иску Генпрокуратуры арестовал активы вагонного оператора «Вектор Рейл» и владельца крупнейшего парка вагонов для нефтехимии «СГ-транс». По данным истцов, Алексей Тайчер и Салман Бабаев вывели из структур РЖД более ₽30 млрд

Алексей Тайчер (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов «Вектор Рейл», следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Помимо самого АО арест был также введен в отношении «СГ-транс» — крупнейшего в России собственника парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии.

Решение принято по иску от замгенпрокурора, который был зарегистрирован 24 февраля. РБК ознакомился с текстом документа, его подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела. В числе ответчиков также фигурирует АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), третье лицо — РЖД.

В иске Генпрокуратура потребовала взыскать солидарно с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, занимавшего до 2017 года пост вице-президента РЖД, его сыновей Руслана Бабаева и Тимура Бабаева, а также АО «Вектор Рейл» денежные средства в размере 30,101 млрд руб., «обратив их в доход Российской Федерации как имущество, полученное коррупционным путем».

Категория процесса — об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Следующее заседание намечено на 14 марта, следует из карточки дела. В день регистрации иска, а также на следующий — 25 февраля в рамках производства было выдано более 20 исполнительных листов.

В чем суть иска

Как напоминает в иске Генпрокуратура, железнодорожный комплекс РЖД «является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также выступает самым доступным транспортом для миллионов граждан». Для решения задач компания вправе учреждать хозяйственные общества. Так, в 2010 году было создано АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), являющееся крупнейшим в стране грузовым железнодорожным оператором.

Но в 2015 году контроль над ФГК «установил гражданин Израиля и резидент Великобритании» Алексей Тайчер, заняв должность гендиректора и члена совета директоров АО, указано в иске. Этого результата, отмечает истец, он достиг «при содействии» старшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, у которого ранее работал советником. «Наряду с этим Тайчер А.Р. при протекции Бабаева С.М. назначался на иные руководящие посты в органах управления РЖД и его дочерних структур, что было обусловлено единством преследуемой ими цели по незаконному обогащению за счет государственного имущества, предназначенного для достижения публичных и социально полезных целей». В качестве примера Генпрокуратура приводит работу Тайчера в должностях советника вице-президента РЖД и советника гендиректора компании, а также первого заместителем гендиректора ОАО «Первая грузовая компания».

Как итог Тайчер и Бабаев могли оказывать «неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения дочерних компаний РЖД, получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах, прибыльности и высоколиквидных активах», указывают истцы. Доступ к сведениям, по данным Генпрокуратуры, давал возможность «выбирать интересующее их имущество из состава госкомпании, а далее своей властью обращать его в личную собственность и собственность подконтрольных лиц».

В материалах Генпрокуратура приводит следующие эпизоды:

В 2012–2013 годах ФГК заключила с компанией «Трансфин-М» (принадлежала РЖД) восемь договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов. В 2017-м Алексей Тайчер вопреки решению совета директоров и в «отсутствие экономической целесообразности» подписал соглашение об увеличении платы за использование вагонов, что привело к увеличению ежегодных затрат ФГК на 1,1 млрд руб. После этого Тайчер обеспечил заключение «Трансфин-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим»: по этим контрактам на счета ООО поступило не менее 937,5 млн руб., значительная часть из которых была «выведена в иностранную юрисдикцию», после чего компания-заемщик прекратила свою деятельность в результате банкротства.

В 2018-м Тайчер, будучи советником гендиректора РЖД, обеспечил продажу принадлежащих «Трансфин-М» 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 млрд руб. в пользу аффилированного с ним ООО «РРЛ». В 2020-м это ООО он ликвидировал. При этом подвижной состав был перерегистрирован на кипрский «Брансвик Рейл Холдинг». Далее в 2021 году Тайчер передал эту иностранную компанию в пользу АО «Вектор Рейл», принадлежащего Салману Бабеву и его сыновьям — Руслану и Тимуру. «Последние знали и понимали, что переданное им имущество являлось частью государственной собственности», — подчеркивает Генпрокуратура. В дальнейшем для сокрытия сделки и исключения имущества из-под взыскания со стороны государства АО «Вектор Рейл» распределило железнодорожные вагоны между подконтрольными структурами: «Таким образом, названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет федеральной казны».

Также в иске описывается схема вокруг покупки и продажи «Трансфин-М». В 2019-м Алексей Тайчер «в силу занятия должности» советника председателя правления РЖД узнал о планируемой продаже «Трансфин-М». «В связи с этим у него возник план увеличить капитализацию «Трансфин-М» за счет государственных средств и в последующем создать условия для безальтернативной реализации этого общества самому себе на нерыночных и неконкурентных условиях». Лизинговые соглашения между ФГК и «Трансфин-М», заключенные в 2012–2013 годах, предусматривали право последующего выкупа вагонов в 2020-2021 годах за 14 млрд руб. По версии Генпрокуратуры, Тайчер «инспирировал досрочное расторжение названных договоров». В этот же день «Трансфин-М» продал эти вагоны АО «ВТБ-Лизинг» за 22,6 млрд руб., которое предоставило этот же подвижной состав в лизинг ФГК. «Совершение данных сделок причинило последнему ущерб в размере 8,6 млрд руб. и привело к увеличению на 15% суммы ежемесячных платежей ФГК за аренду того же самого имущества, которое фактически из пользования общества не выбывало», — указано в материалах.

В дальнейшем Алексей Тайчер приобрел акции «Трансфин-М» «и обратил в свою пользу 22,6 млрд. руб., полученных обществом от реализации вагонов, в результате чего незаконно обогатился за счет государства как единственного учредителя и собственника государственной компании и ее дочерних организаций».

Всего Алексей Тайчер и Салман Бабаев вывели из структур РЖД не менее 30,1 млрд руб., считает Генпрокуратура: «Названный противоправный результат стал возможен в силу занятия <...> высоких должностей и использования ими своего служебного положения в РЖД как публичном институте, вся деятельность которого и его должностных лиц должна быть подчинена достижению социально значимых и полезных целей. Без доступа к руководящим постам и ресурсам государственной компании ответчики не смогли бы достичь значительного и личного обогащения».

Генпрокуратура указывает, что из представленных доказательств, усматривается, что «ответчиками принимаются меры, направленные на легализацию незаконно полученных активов, их переоформлению на иных лиц, в том числе офшорные структуры». В частности, жена и дети Алексея Тайчера являются гражданами государства Израиль, Великобритании и Северной Ирландии, постоянно проживают за рубежом. Бабаевы и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах. «То есть ответчики обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции». Также у всех ответчиков есть документы, «разрешающие выезд за рубеж, куда они могут направиться».

В числе обеспечительных мер, которые запросила Генпрокуратура:

Наложить арест на все акции АО «Вектор Рейл», АО «СГ-Транс» и АО «Химинвесттранс», а также 100% долей в ООО «Вектор Рейл Инвест», ООО «Спецтранссервис», ООО «Профтранс», ООО «Вектор Рейл Актив», ООО «Вектор Рейл Менеджмент», ООО «НХТК», ООО «Профэкспотранс», ООО «БПК», ООО «Спецтрансгарант». Также блокируются любые операции с движимым и недвижимым имуществом компаний, банковские счета и т.д. Ограничиваются в действиях и органы управления этих компаний.

Где сейчас находятся ответчики и что происходит с их бизнесом

Тайчер приобрел компанию «СГ-транс» в партнерстве с АФК «Система» Владимира Евтушенкова по итогам приватизационного аукциона за 22 млрд руб. в 2012 году. До 2023-го он и Сергей Смыслов, через «Вектор Рейл», на двоих могли контролировать 63% акций оператора. После выхода партнеров из бизнеса их доли перешли к братьям Тимуру и Руслану Бабаевым, менеджменту и инвестфондам. Согласно данным, представленным на сайте оператора, среди его клиентов — «Газпром», СИБУР, «Татнефть», «Башнефть», «Роснефть», НОВАТЭК. В 2023 году выручка «СГ-транса» по РСБУ выросла на 4,5%, до 15,9 млрд руб., чистая прибыль составила 5,9 млрд руб., увеличившись на 3,7%. НХТК — паритетное совместное предприятие (СП) «СГ-транса» и СИБУРа, созданное в 2018 году, сумма сделки тогда составила 9,4 млрд руб. За год до этого возможность создания СП «СГ-транс» обсуждал с «Газпромтрансом», кэптивным оператором «Газпрома», рассказывали источники РБК, близкие к обеим компаниям.

По последним данным, в парке «СГ-транса» более 32 тыс. специализированных вагонов. У компании четыре дочерних предприятия — «Спецтрансгарант» (в его управлении 8,1 тыс. танк-контейнеров при общем парке 18 тыс. по состоянию на 2025 год), Башкирская перевозочная компания, «Химинвесттранс» и СП с СИБУРом НХТК.

Все эти предприятия занимаются перевозками нефтегазовых и нефтехимических грузов, предоставлением в аренду вагонов и их техобслуживанием. У «СГ-транса» — шесть вагонно-испытательных предприятий в разных регионах. Они оказывают услуги по плановому и текущему ремонту, подготовке цистерн под налив и их очистке, разделке вагонов на металлолом.

«Профтранс» достался «Вектор Рейл» в результате сделки по приобретению «Брансвик Рейл Холдинг», сейчас эта компания переименована в «Вектор Рейл Инвест». Основная деятельность «Профтранса» — аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования. На момент покупки «Брансвик Рейл Холдиг» структурой Тайчера среди ее активов было примерно 40 тыс. грузовых вагонов.

Алексей Тайчер был задержан в аэропорту Внуково по возвращении из-за рубежа с участием сотрудников силового блока 18 июня 2024 года. Через два дня суд арестовал бизнесмена по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере: предполагаемая сумма хищения — не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «РейлСтрим» фиктивных договоров займа. На первом судебном процессе Тайчер объявил о готовности сотрудничать со следствием.

Непродолжительное время до августа 2024 года Тимур и Руслан Бабаевы были акционерами крупнейшего железнодорожного оператора — ПГК, до этого принадлежавшего бизнесмену Владимиру Лисину. В ноябре 2023 года он продал компанию АО «Аврора Инвест». «Аврора Инвест», «Вектор Рейла», «СГ-транс» и прочие активы располагаются на улице Академика Пилюгина, 22 в Москве. Гендиректором «Аврора Инвест» до августа была Юлия Терсаакова, затем на этом посту ее сменила Елена Чайковская. Терсаакова на момент сделки также была указана главой компании «Вектор Рейл». После Бабаевых ПГК находилась в периметре активов банка ВТБ.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев, РБК направил запрос в Генпрокуратуру и представителю «СГ-транс».