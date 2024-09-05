ВТБ приобрел Первую грузовую компанию

ВТБ купил Первую грузовую компанию исходя из оценки более 200 млрд руб. с учетом долга, сообщил Андрей Костин

Фото: pgk.ru

ВТБ стал владельцем крупнейшего железнодорожного оператора России — Первой грузовой компании (ПГК), сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме глава банка Андрей Костин. О том, что ПГК перейдет под контроль ВТБ, в августе сообщали источники РБК.

«ВТБ купил актив исходя из оценки более 200 млрд руб. с учетом долга», — сказал он, не раскрыв точную стоимость сделки.

Говоря о планах в отношении ПГК, Костин сказал, что ВТБ старается «не держаться» долго в непрофильных активах, но пока компания принадлежит банку: «Управление там тоже наше».

ПГК была создана в 2007 году, четыре года спустя 75% минус две акции приобрела структура миллиардера Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 году холдинг Лисина докупил оставшийся пакет за 50 млрд руб.

В минувшем августе в ПГК сменилось руководство: компанию возглавил Олег Романов, который ранее работал в структурах РЖД. С осени 2023 года ПГК руководил Руслан Бабаев, тогда актив, принадлежавший Лисину, купила «Аврора Инвест» (ее связывают с «СГ-Трансом», оператором перевозок сжиженных углеводородных газов в цистернах и танк-контейнерах. Акционеры «СГ-Транса» — братья Тимур и Руслан Бабаевы). Reuters оценивал сделку по покупке ПГК в 200 млрд руб.

По данным агентства Rollingstock Agency, по состоянию на первый квартал 2024 года парк грузовых вагонов ПГК состоял из 93,5 тыс. вагонов.

Развитием транспортного сегмента занимается «дочка» ВТБ — компания «ВТБ Лизинг». В ее арендный парк входят 12,7 тыс. грузовых вагонов и 9 тыс. полувагонов, а также фитинговые платформы, цистерны для нефтепродуктов и крытые вагоны.