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Бизнес ,  
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Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний Тайчера задержали в Москве
Экс-совладелец одной из крупнейших лизинговых компаний России Тайчер задержан в Москве, рассказали источники РБК
Алексей Тайчер
Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер задержан в Москве, сообщили РБК три источника на транспортном рынке.

По словам одного из собеседников РБК, задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс».

Еще один собеседник РБК сказал, что по тому же делу, что и Тайчер были задержаны еще пять человек.

В компаниях «Трансфин-М» и «СГ-Транс» (их совладельцем Тайчер был до зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно), отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу СК и в ЦОС ФСБ.

По данным телеграм-канала Vgudok, бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов. Вместе с ним были задержаны члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, которых «Коммерсантъ» называл предполагаемыми покупателями лизинговой компании после выхода Тайчера из ее капитала.

У «Трансфин-М» сменился владелец
Бизнес
Алексей Тайчер

Тайчер родился в Санкт-Петербурге в 1979 году. Высшее образование получил в петербургском университете путей сообщения в 2000 году, где учился на факультете экономики. Профессиональную карьеру начал помощником финдиректора в транспортной ГК «Евросиб». Через несколько лет уехал в Москву работать в концерне »Союзвнештранс», где занимался проблемными активами компании.

В 2005 году стал советником первого вице-президента РЖД, где отвечал за ключевую реформу рынка — выделение операторского бизнеса из структуры госмонополии. Впоследствии получил должность заместителя гендиректора РЖД, на которой готовил к приватизации «Первую грузовую компанию» (ПГК). В 2011 году Владимир Лисин выкупил 75% ПГК за 125,5 млрд руб., что стало рекордной сделкой по приватизации в российском транспорте. В 2015 году Тайчер возглавил Федеральную грузовую компанию (ФГК, контролируется РЖД), которая на тот момент находилась в тяжелом финансовом положении, через три года компания стала крупнейшим железнодорожным оператором рынка.

В 2012 году вместе с «АФК Система» Владимира Евтушенкова по итогам приватизационного аукциона купил оператора «СГ-Транс» за 22 млрд руб., руководил компанией в 2012 — 2015 годах. Сегодня компания — один из лидеров в перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов.

До августа 2023 года Тайчер совместно с партнером Сергеем Смысловым были мажоритарными акционерами компании «СГ-Транс», специализированного оператора сжиженных углеводородных газов, транспортируемых в цистернах и танк-контейнерах. 100% этой компании принадлежит АО «Вектор Рейл», 63% из которых могли быть у бизнесменов. Впоследствии их доли выкупили другие участники– братья Тимур и Руслан Бабаевы, менеджмент и инвестфонды, сообщал РБК представитель Тайчера. В конце 2021 года АО «Вектор Рейл» стало собственником 100% ООО «Брансвик Рейл», который владел активами лизингового оператора Brunswick Rail, на тот момент в его парке было около 40 тыс. вагонов.

Как писал «Коммерсантъ», он планировал сосредоточиться на другом своем бизнесе — компании «Трансфин-М», которая занимается лизингом подвижного состава, а также судов, автотранспорта и самолетов. Ее он приобрел у негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» в 2019 году, реализовав сделку MBO — Management buyout.

Изначально летом 2019 года ФАС блокировала сделку, аргументируя тем, что присутствие менеджмента РЖД на рынке вызывает вопросы, «особенно в условиях снижения погрузки на сети». Они указывали, что Тайчер, хоть и ушел в конце декабря 2018 года с поста главы ФГК, оставался советником Олега Белозерова и входил в советы директоров ее «дочек», а также Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Разрешение от ФАС на эту сделку бизнесмен получил только в августе 2019 года, после того как ушел в отставку со всех постов в РЖД и ГТЛК.

Экс-гендиректора «Трансфин-М» задержали по делу о хищении на ₽3 млрд
Общество
Дмитрий Зотов

В июне 2020 года экс-гендиректора «Трансфин-М» (2012 — 2018) Дмитрия Зотова задержали по делу о хищении из компании вагонов на сумму около 3 млрд руб. и фальсификацией документов. Знакомый Зотова пояснял РБК, что экс-главу компании задержали в связи с выводом имущества на аффилированные компании по заниженным ценам.

В феврале этого года Тайчер продал «Трансфин-М» менеджменту — 70% акций получил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Инвестсервис» под управлением УК «Аурум Инвестмент», 30% — ЗПИФ «Талер» под управлением ООО «Тетис Кэпитал». После выхода из железнодорожного бизнеса Тайчер собирался заняться инвестициями в логистику и финтех.

«Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов. Компании принадлежит железнодорожный оператор «Атлант» и «ТМФ-Спецтехника», которая занимается майнинговым аутсорсингом и имеет крупный парк карьерных самосвалов, автогрейдеров, гидравлических экскаваторов и другой спецтехники. По состоянию на 1 апреля 2020 года в собственности «Трансфин-М» находилось 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. За 2022 год выручка компании составила 15,9 млрд руб., прибыль — 18,62 млрд руб.

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лизинг ФСБ «СГ-транс» Трансфин-М задержание ФГК

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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